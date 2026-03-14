Asasinul lui Putin care a fost prins de FBI pentru că folosea Google Translate. Cum a fost deconspirat „Centrul 795” al armatei ruse

2 minute de citit Publicat la 19:28 14 Mar 2026 Modificat la 19:41 14 Mar 2026

Vladimir Putin dă mâna cu Denis Fisenko, care, conform The insider, e actualul șef al „Centrului 795”, imagine de arhivă din 2011. Foto: Profimedia Images

O unitate de asasini recrutați din cadrul serviciilor secrete ruse FSB și GRU a fost complet compromisă după ce unul dintre ofițerii săi a fost deconspirat și ulterior arestat pentru că a folosit Google Translate în discuțiile cu un agent sârb, se arată într-o investigație The Insider.

Rusia a înființat în decembrie 2022 o unitate secretă - denumită „Centrul 795” - compusă din unități de elită ale FSB și GRU și specializată în asasinarea ori răpirea opozanților Kremlinului aflați în străinătate.

Centrul 795 a activat în cadrul unității militare UM 75127 și a fost înființat printr-o decizie a Statului Major General al armatei ruse. Centrul a fost conceput ca o structură complet autonomă și direct subordonată generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse.

1,5 milioane de dolari pentru fiecare „țintă deportată cu succes în Rusia”

În cadrul acestei unități au fost recrutați 500 de ofițeri și agenți FSB (din unitățile de elită „Alfa” și „Vimpel”), GRU, precum și din cadrul KGB-ului din Belarus, se arată în investigația The Insider.

Inițial, această unitate specială a fost creată pentru operațiuni în Ucraina (atacuri asupra posturilor de comandă și asasinate), ulterior sarcinile extinzându-se la sabotaje și asasinate ale opozanților politici și ziariștilor critici la adresa Kremlinului, aflați în străinătate.

Structura Centrului 795 era împărțită în trei direcții principale: „Recunoaștere”, „Asalt” și „Sprijin de Luptă”.

Direcția „Recunoaștere” avea 19 departamente distincte, inclusiv una de „lunetiști”, ceea ce indică pregătirea agenților pentru asasinate țintite, conform The Insider.

Ce greșeală a făcut agentul rus și cum a ajuns să fie prins de FBI

Pentru acțiunile clandestine (asasinate, răpiri) care urmau a fi comise în Europa, rușii aveau nevoie de agenți operativi care să se poată deplasa fără probleme în țările occidentale. În acest scop, un agent al Centrului 795, Denis Alimov, fost membru al unității „Alfa” din FSB, a recrutat un sârbo-croat, Darko Durovici, rezident în SUA.

În cadrul unei întâlniri avute la Moscova în octombrie 2024, la un restaurant aflat lângă sediul FSB din clădirea Lubianka, Alimov i-a acordat lui Durovici un avans 60.000 de dolari, alături de promisiunea că va primi câte 1,5 milioane de dolari pentru fiecare „țintă care va fi deportată cu succes în Rusia”.

A existat însă o problemă: bariera lingvistică. Alimov vorbea rusă, Durovici vorbea sârbă. Niciunul nu putea vorbi în limba celuilalt la un nivel suficient pentru a puta discuta fluent detaliile operaționale.

Soluția găsită de cei doi a fost una extrem de simplă și, după cum s-a dovedit ulterior, catastrofală. Alimov și Durovici au decis să discute cu ajutorul aplicației Google Translate.

Astfel, toate rapoartele de pe teren ale lui Durovici erau predate lui Alimov în rusa tradusă de Google, iar instrucțiunile în rusă erau apoi traduse, de același Google, în sârbă.

Mesajele erau transmise printr-o aplicație criptată despre care cei doi credeau că e sigură.

Nu era.

Google operează pe servere din SUA, ceea ce a permis FBI-ului american să obțină, în baza unui mandat, acces la convorbiri. Agenții FBI l-au urmărit pe Alimov timp de un an, perioadă în care schimbul său de mesaje cu Durovici era citit în timp real de americani.

Operațiunea Kremlinului a eșuat astfel complet: ofițerul Denis Alimov a fost reținut pe 24 februarie pe aeroportul din Bogota, Columbia, la cererea SUA. Conform The Insider, Alimov primise ordin să răpească membri ai familiei unui politician cecen din opoziție, Ahmed Zakaiev, care locuiește în prezent la Londra.