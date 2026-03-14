Africa de Sud vrea primul tren de mare viteză din Africa subsahariană. Proiect de 34 de miliarde de dolari

Publicat la 16:00 14 Mar 2026 Modificat la 16:00 14 Mar 2026

Președintele Cyril Ramaphosa a relansat planurile pentru construirea unei rețele de trenuri de mare viteză în Africa de Sud, un proiect estimat la aproximativ 34 de miliarde de dolari. Dacă va fi realizat, acesta ar putea deveni prima linie feroviară de acest tip din Africa subsahariană, potrivit Business Insider Africa.

Anunțul a fost făcut în timpul discursului privind starea națiunii, unde Ramaphosa a spus că Departamentul Transporturilor continuă pregătirile pentru introducerea trenurilor de mare viteză care să lege marile zone metropolitane ale țării.

Un coridor feroviar de aproximativ 500 de kilometri

Prima etapă a proiectului vizează dezvoltarea unui coridor strategic între provinciile KwaZulu-Natal, Gauteng și Limpopo.

Planurile prevăd rute care ar urma să lege orașele Johannesburg și Musina, dar și Durban (cunoscut și ca eThekwini) de Johannesburg.

Proiectul face parte din programul Limpopo–Gauteng Speed Train, care prevede construcția a aproximativ 500 de kilometri de cale ferată de mare viteză între Pretoria, Polokwane și Musina, aproape de granița cu Zimbabwe.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 34 de miliarde de dolari, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai mari investiții în infrastructura de transport realizate vreodată pe continentul african.

Investiții suplimentare în sistemul feroviar

În paralel cu proiectul trenului de mare viteză, provincia Gauteng intenționează să investească aproximativ 6,3 miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru modernizarea rețelei feroviare existente.

Planul include extinderea serviciilor pentru navetiști, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea coridorului feroviar de mare viteză.

Dimensiunea proiectului ridică însă și unele semne de întrebare în rândul analiștilor, mai ales în ceea ce privește finanțarea pe termen lung și viabilitatea economică.

Cum se poziționează Africa de Sud în raport cu restul continentului

În prezent, infrastructura feroviară de mare viteză este foarte limitată în Africa.

Singura linie operațională de acest tip se află în Morocco, unde trenul Al Boraq leagă orașele Tangier și Casablanca pe o distanță de 323 de kilometri și poate atinge viteze de până la 320 km/h.

În același timp, Egypt construiește una dintre cele mai mari rețele de trenuri de mare viteză de pe continent, cu sprijinul companiei Siemens. Rețeaua ar urma să aibă aproximativ 2.000 de kilometri și să lege orașe de pe coasta Mediteranei, capitala Cairo și porturi importante de la Marea Roșie.

Dacă proiectul sud-african va fi realizat pe linii dedicate trenurilor de mare viteză, capabile să susțină viteze de peste 250 km/h, ar putea deveni prima rețea majoră de acest tip din Africa subsahariană.

Reducerea timpului de călătorie între marile orașe

Președintele Ramaphosa a subliniat că trenurile de mare viteză sunt deja o realitate în multe regiuni ale lumii și că Africa de Sud nu ar trebui să rămână în urmă.

El a criticat durata actuală a călătoriilor între centrele economice importante ale țării.

„Nu ar trebui să dureze cinci sau șase ore să ajungi de la Durban la Johannesburg”, a spus acesta.

Ramaphosa a menționat și traseul dintre Johannesburg și Musina, care în prezent durează aproximativ patru ore și jumătate, dar ar putea fi parcurs mult mai rapid cu trenuri de mare viteză.

Interes puternic din partea investitorilor

Potrivit autorităților, proiectul a stârnit deja interesul sectorului privat.

Aproape 30 de companii și-au exprimat intenția de a participa la dezvoltarea rețelei feroviare după ce guvernul a lansat anul trecut o solicitare oficială de informații.

În prezent, proiectul se află în faza de studii de fezabilitate și evaluări de impact asupra mediului, menite să asigure că infrastructura respectă standardele economice, de siguranță și de protecție a mediului.

Ministerul Transporturilor lucrează împreună cu autoritățile regionale din Gauteng și Limpopo, dar și cu investitori privați, pentru a asigura finanțarea și pentru a finaliza planurile tehnice.

Când ar putea circula primele trenuri

Ideea unui tren de mare viteză în Africa de Sud este discutată de mai bine de un deceniu, inclusiv în perioada în care ministru al transporturilor era Sibusiso Ndebele.

Planul a fost relansat de Ramaphosa în 2019, iar viziunea sa este ca oamenii să poată călători mult mai rapid între Johannesburg și orașe precum Musina, Buffalo City sau Durban.

Potrivit planurilor actuale, lucrările ar putea începe la sfârșitul anului 2026, iar primele trenuri ar putea intra în circulație în jurul anului 2030.

Una dintre provocările majore rămâne însă achiziția terenurilor necesare pentru noua linie feroviară, deoarece proiectul presupune negocieri cu proprietarii și comunitățile aflate de-a lungul traseului.

Dacă va fi finalizat, trenul de mare viteză ar putea stimula economia, facilita comerțul între regiuni și îmbunătăți mobilitatea pentru navetiști și mediul de afaceri.