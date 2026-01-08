România intră într-un episod de ger năpraznic. Mateescu: Maximele vor fi negative în toată țara, minimele chiar și sub -15°

România intră într-un episod de ger năpraznic. Foto: Hepta

România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară, avertizează meteorologii. Elena Mateescu, directorul ANM, anunță că vremea se va răci accentuat în următoarele zile, cu nopți geroase, temperaturi de până la -15 grade, vânt puternic și vizibilitate redusă. Frigul intens ar putea persista cel puțin până spre mijlocul lunii ianuarie, a afirmat aceasta, la Antena 3 CNN.

Elena Mateescu, director ANM: Vorbim, cel puțin până sâmbătă dimineața, de o informare meteorologică ce vizează fenomene specifice datei din calendar: precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensitări ale vântului, vreme rece și ger.

În același timp, patru mesaje de cod galben și trei de cod portocaliu. Vorbim de intensificări ale vântului, viscol puternic și vizibilitate sub 50m în Carpații Meridionali și în sudul Orientalilor, la altitudini mai mari de 1.700m, rafale de peste 85-120km/h care pot troieni zăpada și determina scăderea vizibilității sub 50m, dar și în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70-90km/h.

Un alt cod portocaliu din această seară de la ora 23:00 până mâine dimineață la ora 10:00 la altitudini mai mari de peste 1.700m în Carpații Meridionali și sudul Orientalilor, viteze de vânt care de asemenea pot troieni zăpada și determina scăderea vizibilității având în vedere rafalele de peste 85-120km/h.

Cum este menționat și în informarea meteorologică din această noapte, de fapt de pe parcursul zilei, vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, maximele zilei între minus 5 până la 3°, iar noaptea care urmează va fi o noapte geroasă, cu valori la scara întregii țări de altfel între -15 până la -5°, cele mai coborâte spre -15 -10°, în special în jumătatea de nord a Moldovei și Transilvania.

Vremea rece, geroasă, în special în centru și apoi și în restul țării, va fi de interes cel puțin până spre mijlocul lunii ianuarie, astfel încât după acest episod, în care contăm și pe precipitații, predominant sub formă de ninsoare, să traversăm și o perioadă cu mai multe zile consecutive în care minimele la scara întregii țări vor fi negative, spre -15 chiar mai coborâte până la -10° iar maximele de asemenea negative în toată țara, cu valori chiar spre -10° până la -5°. Inclusiv în Capitală vom avea minime care în următoarele nopți și dimineți să fie unele coborâte, mâine dimineață -5° după care ulterior, mai ales începând de duminică noaptea, chiar valori spre minus 7-8°.