Recomandările IGSU pentru noaptea de joi spre vineri, când temperaturile vor scădea până la -15 grade Celsius

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis joi seară o serie de recomandări pentru cetăţeni, în contextul gerului care va lovi românia în noaptea de joi spre vineri, când temperaturile vor ajunge până la -15 grade Celsius. "Rămâneți mai mult la adăpost. Haine groase, în straturi, dacă ieşiţi afară", a transmis, printre altele, IGSU pe Facebook.

România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară, avertizează meteorologii. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunţat că vremea se va răci accentuat în următoarele zile, cu nopți geroase, temperaturi de până la -15 grade, vânt puternic și vizibilitate redusă.

Astfel, IGSU a venit cu o serie de recomandări pentru noaptea de joi spre vineri.

"Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, iar gerul se va face simțit până în zori.

Este o noapte în care e bine să rămâneți mai mult la adăpost. Hainele groase, puse în straturi, căciula și mănușile devin aliați de încredere pentru oricine trebuie să iasă din locuință. În case, e important să aveți grijă la sursele de încălzire și să vă asigurați că totul funcționează în siguranță. Nu folosiți sobe cu improvizații și nu adormiți cu focul aprins. Animalele simt frigul la fel de aspru ca noi. Un adăpost mai bun și puțină grijă în plus le pot proteja de ger. Pentru șoferi, gerul poate aduce drumuri alunecoase. Este recomandat să plecați la drum doar dacă este necesar, să circulați cu viteză redusă, să păstrați distanța față de celelalte vehicule și să vă asigurați că mașina este echipată corespunzător pentru iarnă", se arată în mesajul IGSU.