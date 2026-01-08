Incredibilul megaproiect de 3,7 miliarde de lire sterline care ar putea declanșa un conflict între trei țări din Africa

La 9 septembrie 2025, guvernul Etiopiei a inaugurat oficial Marele Baraj al Renașterii Etiopiene. FOTO: Getty Images

Un mega-baraj de 3,7 miliarde de lire, cel mai mare din Africa, a fost prezentat inițial ca un proiect care va transforma țara și acum a ajuns să fie marcat de controverse. Deși Marele Baraj al Renașterii Etiopiene este considerat un simbol al dezvoltării pe continent, el a alimentat și tensiuni serioase între trei țări africane.

La 9 septembrie 2025, guvernul Etiopiei a inaugurat oficial Marele Baraj al Renașterii Etiopiene (GERD), o construcție care a durat 12 ani și a necesitat încă doi ani pentru umplerea completă a lacului de acumulare.

GERD este un baraj construit pe Nilu, la aproximativ 45 km est de granița cu Sudan, cu scopul de a produce energie electrică, de a reduce deficitul energetic al țării și de a exporta curent către statele vecine. Cu o capacitate de 5,15 gigawați, este cea mai mare hidrocentrală din Africa și printre cele mai mari 20 din lume.

Cunoscut anterior drept „Millennium Dam” și numit uneori și „Barajul Hidase”, complexul se află în Guba, în regiunea Benishangul-Gumuz din Etiopia. Construcția s-a desfășurat între 2011 și 2023.

Însă Egiptul, care depinde de Nil pentru aproximativ 90% din necesarul său de apă, a cerut oprirea lucrărilor, invocând temeri că barajul va reduce debitul de apă în aval pe Nilul Albastru. Cairo a încercat și să obțină sprijin regional pentru poziția sa, iar unii lideri politici au discutat chiar despre modalități de sabotare a proiectului.

Guvernul etiopian a respins acuzațiile Egiptului, susținând chiar că Egiptul ar colabora cu facțiuni anti-etiopiene și că ar continua o politică de blocare a dezvoltării Etiopiei de-a lungul Nilului. Oficialii din Addis Abeba afirmă că barajul ar putea, de fapt, să crească fluxurile de apă către Egipt, prin reducerea evaporării din Lacul Nasser, unul dintre cele mai mari lacuri artificiale din lume.

Și Sudanul a înregistrat obiecții față de proiect, cerând administrarea comună a râului.

Costul estimat al proiectului reprezintă aproximativ 7% din venitul național brut (VNB) al Etiopiei din 2016.

De-a lungul timpului, Egiptul a făcut campanii pentru a-și păstra controlul asupra împărțirii apelor Nilului, ceea ce a dus la lipsa finanțărilor internaționale pentru proiecte pe Nilul Albastru. În consecință, Etiopia a fost nevoită să finanțeze GERD prin strângeri interne de fonduri, inclusiv prin vânzarea de obligațiuni și prin solicitarea de contribuții din partea lucrătorilor.

În ciuda lipsei finanțării internaționale, cu excepția unor împrumuturi consistente din partea Chinei, acordate în 2013 pentru construirea liniilor de transmisie și în 2019 pentru infrastructura de energie regenerabilă, megaproiectul a fost susținut în principal prin strângeri de fonduri interne și prin contribuții de tip „crowdsourcing”.

Toată energia produsă de GERD este direcționată către rețeaua națională a Etiopiei pentru a sprijini dezvoltarea țării. Eventualele surplusuri sunt puse la dispoziția statelor vecine, inclusiv Egiptului și Sudanului. Pe lângă rolul de sursă majoră de energie, lacul de acumulare format de baraj ar putea furniza, potrivit estimărilor, până la 7.000 de tone de pește anual.