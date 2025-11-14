Colegiul Medicilor București s-a autosesizat în cazul fetiței decedate la clinica stomatologică. "Așteptăm ancheta disciplinară"

<1 minut de citit Publicat la 12:19 14 Noi 2025 Modificat la 12:19 14 Noi 2025

Colegiul Medicilor București s-a autosesizat în cazul fetiței decedate la clinica stomatologică. Sursa foto: Profimedia Images

Colegiul Medicilor București s-a autosesizat în cazul fetiței de 2 ani, care a murit joi, la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, a informat vineri președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, conform Agerpres.

"Am întrunit astăzi de urgență biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor București și în urma ședinței s-a luat decizia autosesizării în acest caz. Nu avem date suplimentare în acest caz, așteptăm ancheta disciplinară", a afirmat medicul.

O fetiță de 2 ani a murit joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. Aceasta fusese supusă unei proceduri de sedare profundă.

Poliția a fost sesizată joi, în jurul orei 19:30, despre acest caz.

Colegiul Medicilor Stomatologi București a transmis vineri că va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile în cazul decesului fetiței.