Cod portocaliu și cod galben de viscol. Avertismentul DSU pentru populație: „Evitaţi deplasările”

1 minut de citit Publicat la 13:34 08 Ian 2026 Modificat la 13:34 08 Ian 2026

Gerul, ninsorile şi ploile pun stăpânire pe mai bine de jumătate din teritoriul României. Sursa foto: Getty Images

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a emis, joi, o serie de recomandări pentru populație, în contextul în care meteorologii au emis mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori.

Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, meteorologii au emis mai multe avertizări de cod galben şi cod portocaliu, care vizează fenomene precum ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, strat de zăpadă, dar şi intensificări puternice ale vântului.

Trei sunt valabile joi, până la ora 23:00. Însă vor fi prelungite de alte trei coduri: unul galben şi unul portocaliu până vineri la ora 10:00 şi o altă avertizare tip cod galben (ninsoare viscolită) până vineri la ora 15:00, anunţă DSU pe pagina de Facebook.

În aceste condi ţii , autorităţile recomandă cetăţenilor :

Evitaţi deplasările neesenţiale - Nu porniţi la drum în condi ţii de viscol sau ninsoare abundentă. Dacă totuşi trebuie să plecaţi , verificaţi în prealabil dac ă traseul este practicabil şi nu sunt drumuri blocate;

Pregătiţi-vă maşina - Asiguraţi-vă că autovehiculul este echipat complet pentru iarnă: anvelope de sezon, lanţuri antiderapante, lopată, racletă şi o rezervă de combustibil;

Atenţie la v ântul puternic - Evita ţi să treceţi sau să parcaţi maşina în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a cl ădirilor cu elemente de construcţie ce se pot desprinde;

Fiţi informaţi - Urmăriţi constant buletinele meteorologice şi respectaţi cu stricteţe recomandările autorităţilor transmise prin radio, TV sau mediul online;

Apelaţi la ajutor - Dacă răm âne ţi blocaţi în z ăpadă, nu părăsiţi autovehiculul dacă nu vedeţi o clădire în apropiere şi sunaţi imediat la 112 pentru asistenţă .

Ninsorile şi ploile au provocat numeroase probleme și pe drumuri. Zeci de şoferi, inclusiv cei cu camioane, au fost nevoiţi să rămână pe loc pentru că nu au mai putut înainta din cauza stratului de zăpadă care s-a depus pe multe şosele din ţară.

În plus, au fost impuse restricţii de trafic în mai multe judeţe.

Și circulația trenurilor, dată peste cap de ninsori. Potrivit CFR Călători, ninsorile provoacă întârzieri și îngreunează circulația trenurilor în mai multe zone din țară, în special pe regionalele Craiova și Timișoara.