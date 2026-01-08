Circulația trenurilor, dată peste cap de ninsori. Întârzieri de peste patru ore pe ruta București–Curtici

08 Ian 2026

CFR anunță probleme din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact și a lipsei de gabarit în linie. FOTO: Profimedia Images

CFR Călători a anunțat, miercuri, că problemele apărute la infrastructura feroviară publică, cauzate de condițiile meteorologice de iarnă, provoacă întârzieri și îngreunează circulația trenurilor în mai multe zone din țară, în special pe regionalele Craiova și Timișoara.

Potrivit companiei, în aceste zone, au fost semnalate probleme din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact și a lipsei de gabarit în linie. Astfel, trenul IR 78 București Nord – Curtici înregistrează o întârziere semnificativă, de peste patru ore.

CFR Călători spune că a pus la dispoziția managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervențiilor operative.

Programul de circulație în zonele afectate de vremea nefavorabilă se desfășoară în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.

În funcție de evoluția fenomenelor atmosferice, sunt posibile și alte decalări.

Detalii privind intervențiile aflate în desfășurare, timpul estimat de remediere și reluarea circulației trenurilor pot fi solicitate managerului infrastructurii feroviare – CFR SA, compania care organizează și dirijează circulația tuturor trenurilor pe calea ferată.

Restituirea contravalorii biletelor – renunțarea la călătorie

Pasagerii care au bilete achiziționate și doresc să renunțe la călătorie pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), în conformitate cu Regulamentul de transport pe calea ferată în vigoare. Detalii sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern / Renunțarea la călătorie.