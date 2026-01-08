Alertă cu bombă la singurul hotel de 5 stele din Iași. Unitatea a primit un mail amenințător

<1 minut de citit Publicat la 12:44 08 Ian 2026 Modificat la 13:03 08 Ian 2026

Alertă cu bombă la singurul hotel de 5 stele din Iași. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Este alertă cu bombă, joi, la singurul hotel de cinci stele din Iași, după ce pe adresa unității a fost primit un mail cu amenințări.

La fața locului sunt echipe de la brigada Antitero, polițiști și jandarmi.

În hotel erau cazate în jur de 50 de persoane. Toate au fost evacuate.

Reprezentanta hotelului a declarat că hotelul a fost evacuat conform procedurilor, după ce s-a primit un e-mail că în hotel a fost amplasat un dispozitiv exploziv.

S-a stabilit un permetru de securitate în zonă.

A fost deschisă o anchetă în acest caz, coordonată de procurorii DIICOT.

Știre în curs de actualizare -