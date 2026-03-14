Victorie în Consiliul General: Bucureștenii nu vor mai plăti apă rece la preț de apă caldă

În fiecare iarnă bucureștenii au probleme cu apa caldă și căldura. Foto: Getty Images

Consilierii generali ai PUSL marchează o victorie importantă în Consiliul General al Municipiului București, după aprobarea proiectului de hotărâre prin care locuitorii Capitalei vor avea dreptul la facturi diminuate atunci când energia termică furnizată nu se încadrează în parametrii contractuali.

Concret, bucureștenii care nu beneficiază de apă caldă sau căldură la parametrii agreați vor plăti facturi mai mici și vor putea primi retroactiv sumele pe care sistemul de termoficare le datorează, începând cu 1 ianuarie 2026.

Proiectul, inițiat de consilierii generali ai PSD și PUSL, a fost adoptat cu 40 de voturi „pentru” și 12 abțineri.

„Aprobarea proiectului înseamnă aplicarea unui principiu de bun-simț: cât primești, atât plătești. Am încercat să impunem acest principiu alături de colegii de la PSD, însă a existat un blocaj de aproximativ o lună, cauzat de primarul general, care s-a opus proiectului fără a avea obiecții de fond. Rezultatul de astăzi este unul cât se poate de bun, pentru că bucureștenii nu vor mai plăti apă rece la preț de apă caldă”, a declarat Bogdan Ion Jelea, liderul consilierilor PUSL din Consiliul General al Capitalei.