Ministerul Afacerilor Externe a fost ținta unui atac cibernetic. Platformele eViza și eConsulat au fost innacesibile temporar

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că, miercuri după-amiază și joi noapte, platformele eViza și eConsulat au fost atacate cibernetic. Potrivit MAE, atacul a fost de tip Distributed Denial of Service (DDoS). „În urma acestuia, site-urile au înregistrat încetiniri ale funcționării și, pentru scurte intervale de timp, au devenit inaccesibile”, a transmis MAE, sâmbătă.

Echipamentele de protecție, împreună cu specialiștii MAE, au reușit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcționează normal.

„Atacurile de tip DDoS reprezintă o supraîncărcare artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la un site. Acestea nu presupun accesarea sau compromiterea datelor, nefiind echivalente cu o intruziune informatică de tip hacking. Nicio informație sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri, însă inconvenientul major generat de astfel de acțiuni este faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetățenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceștia au nevoie”, explică Ministerul.

La nivel global, frecvența acestor atacuri este în creștere, iar România și platforme guvernamentale au fost vizate în mod repetat în ultimii ani. MAE, în cooperare cu instituțiile specializate, va continua să asigure protecția sistemelor sale digitale și continuitatea serviciilor.