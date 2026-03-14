Ministrul Agriculturii vrea reguli noi pentru supermarketuri. Cele 3 măsuri propuse: „Consiliul Concurenței să investigheze urgent”

Adaosul comercial asemănător pe aceeaşi categorie de produse, interzicerea refacturării şi eliminarea discounturilor sub preţul de producţie, sunt cele trei măsuri urgente pe care le propune, într-o postare pe Facebook, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, pentru "o relaţie corectă producători - retail".

Ministrul a precizat că cele trei măsuri vor fi incluse în completarea legislaţiei privind practicile comerciale neloiale.

În opinia acestuia, în practică, adaosul comercial pentru produsele româneşti ajunge la 80%, în timp ce aceleaşi produse din import au un adaos comercial 20%.

Cât priveşte propunerea de interzicere a refacturării, Barbu spune că un procesator vinde un produs către retail, retailul îşi pune toate cheltuielile, atât indirecte cât şi directe şi adaosul comercial. "După ce realizează vânzarea acelui produs, comerciantul se îndreaptă către procesatorul român şi îi refacturează până la 25% din valoare, pentru că i-a aranjat acea marfă în magazin sau 'i-a promovat' acel produs", a explicat ministrul, potrivit Agerpres.

De asemenea, potrivit ministrului Barbu, practica discounturilor "împinge procesatorul român să lucreze în pierdere". "Nu este corect ca strategia de business a comerciantului să fie pusă pe umerii producătorului român", consideră Florin Barbu.

De altfel, ministrul Agriculturii a solicitat, vineri, Consiliului Concurenţei să verifice adaosurile care apar pe traseul dintre fermier şi consumator.

"De ce sunt nevoiţi fermierii români să îşi vândă producţia către firme offshore din Cipru pentru a putea accesa piaţa supermarketurilor din România? Consiliul Concurenţei să investigheze urgent! Am stat de vorbă cu fermieri, am analizat date şi am mers în magazine. Am intrat într-un supermarket al unui mare retailer german. Pe rafturi am găsit multă carne de porc, ţara de provenienţă: Spania - aproape de termenul de expirare - şi foarte puţină carne românească, la preţuri mai mari decât cea de import. Astăzi, la poarta fermei, porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg, iar în supermarket carnea ajunge să coste în medie între 20 şi 28 de lei", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că fermierii sunt puşi în situaţia să vândă sub costul de producţie sau să îşi închidă fermele, în timp ce consumatorul plăteşte din ce în ce mai mult pentru carne provenită din import.

"Pe traseul dintre fermierul român şi consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Din cauza acestor mecanisme, fermele româneşti se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare. De aceea atrag atenţia Consiliului Concurenţei să verifice cine câştigă din acest lanţ şi de ce fermierii şi consumatorii români trebuie să plătească scump!", a scris Barbu.

El a exemplificat şi situaţia de la raionul de carne de pasăre unde a descoperit că peste 60% din produse sunt etichetate sub un singur brand - Gustavi - deţinut de o firmă înfiinţată în 2024, cu 5 angajaţi, care la rândul ei este deţinută de un offshore din Cipru.

"Astfel de companii doar comercializează produse ale unor mari producători români. Cu alte cuvinte, produse ale unor companii româneşti, precum Avicola Crevedia, Coco Rico, Morandi, Avicola Focşani sau EuroAvi, cu sute de angajaţi şi producţie reală, care nu au acces la raft. Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obţinute de ai noştri? Am spus-o şi o repet: Ministerul Agriculturii nu are atribuţii de control, dar se va implica împreună cu Consiliul Concurenţei şi toate celelalte autorităţi pentru a opri aceste practici comerciale neloiale!", a mai arătat ministrul Agriculturii.