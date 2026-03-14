Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului. Sunt cel puțin patru morți și 10 răniți

Cel puțin patru persoane au fost ucise și zece rănite într-un atac rusesc asupra regiunii Kiev, a anunțat sâmbătă poliția ucraineană. „Forțele ruse continuă să efectueze atacuri în regiunea Kiev. Până în prezent, sunt patru morți și zece răniți. Clădiri de apartamente, depozite și vehicule au fost, de asemenea, avariate”, a scris poliția pe Telegram, relatează AFP, potrivit Agerpres.



Șeful administrației militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik, a raportat un atac masiv asupra Capitalei, care a vizat un cămin studențesc, instalații industriale, depozite și clădiri de apartamente.

„Trei dintre răniți se află în stare critică, dintre care doi sunt supuși unei intervenții chirurgicale. Atacul a lovit patru districte, avariand clădiri rezidențiale, instituții de învățământ, întreprinderi și infrastructură critică” a adăugat Kalașnik, într-o postare pe rețelele sociale, potrivit France24.

Forțele aeriene ucrainene emiseseră, cu puțin timp înainte, o alertă care raporta mai multe rachete ce zburau spre Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că derogarea de 30 de zile a SUA de la sancțiunile petroliere rusești pe fondul războiului cu Iranul „nu este decizia corectă” și nu va ajuta la oprirea invaziei Rusiei în Ucraina, care durează de peste 4 ani.

„Numai această relaxare din partea Statelor Unite ar putea oferi Rusiei aproximativ 10 miliarde de dolari pentru război. Acest lucru cu siguranță nu ajută la pace”, a spus Zelenski.

„Această măsură pe termen scurt, adaptată strict, se aplică doar petrolului aflat deja în tranzit și nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus, care își obține majoritatea veniturilor energetice din taxele evaluate la punctul de extracție”, argumenta Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA.