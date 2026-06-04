Fritz anunță că „din respect pentru Președinte” va discuta cu Tomac: Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu e acceptabilă

1 minut de citit Publicat la 19:07 04 Iun 2026 Modificat la 19:08 04 Iun 2026

Dominic Fritz, preşedintele USR, în timp ce susţine o declaraţie de presă, la Palatul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

Liderul USR, Dominic Fritz, a transmis joi seara, după ce Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat oficial pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, că USR va sta de vorbă cu premierul desemnat, „din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară”.

Dominic Fritz a mai subliniat că „nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil.

USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă.

Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă.

România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică.

Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, a transmis liderul USR, Dominic Fritz.

Președintele Nicușor Dan a anunţat, joi seara, că îl nominalizează pentru funcția de premier pe consilierul său Eugen Tomac, europarlamentar și președinte PMP.

Anunțul vine după mai multe săptămâni în care șeful statului a discutat cu liderii fostei coaliții de guvernare fără să reușească să obțină un compromis sau o soluție pentru a ieși din criza politică.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Nicușor Dan i-a informat pe liderii politici anterior că a luat această decizie, iar PSD ar fi acceptat să îl susțină pe Tomac.