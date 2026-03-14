Alertă în Republica Moldova: O dronă Shaded a survolat estul teritoriului

Publicat la 11:48 14 Mar 2026

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de o dronă de tip Shaded, potrivit informațiilor anunțate de Ministerul Apărării. Obiectul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale, transmite IPN, potrivit Deschide.md.

Conform autorităților, aparatul de zbor ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova pe direcția dintre localitățile Ucrainca (Republica Moldova) și Novoselka (Ucraina).

În același timp, autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră despre faptul că o dronă de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în regiunea de est, pe direcția Aleksandrovka (Ucraina) - Ucrainca (Republica Moldova).

„În baza informațiilor primite, instituțiile responsabile au întreprins toate măsurile procedurale necesare, inclusiv verificarea zonei în care s-a produs survolarea”, se menționează într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării.

Autoritățile dau asigurări că spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat permanent și că sunt aplicate toate măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea eventualelor riscuri.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți și să anunțe autoritățile competente dacă observă obiecte zburătoare neidentificate.