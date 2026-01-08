Antena 3 CNN Actualitate Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu 8 autospeciale

Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu 8 autospeciale

Georgiana Murgilă
Publicat la 12:43 08 Ian 2026 Modificat la 13:46 08 Ian 2026
incendiu
sursa foto: Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit joi în clădirea Ministerului Finanțelor, focul manifestându-se la un canal tehnologic, respectiv într-un spațiu dintre două încăperi. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, în interior au ars deșeuri și materiale textile.

UPDATE 13:07

UPDATE 12:47 

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată degajare de fum la acoperiș. În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul că ard deșeuri într-un canal tehnologic. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 10 mp. Nu s-a impus evacuarea personalului din clădire. Incendiul a fost stins”, au precizat oficialii ISU.

La fața locului au intervenit opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție la înălțime și două echipaje SMURD. Incendiul a fost localizat și lichidat fără a se înregistra victime.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită.

Etichete: incendiu Ministerul Finantelor pompieri

