Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu 8 autospeciale

sursa foto: Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit joi în clădirea Ministerului Finanțelor, focul manifestându-se la un canal tehnologic, respectiv într-un spațiu dintre două încăperi. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, în interior au ars deșeuri și materiale textile.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată degajare de fum la acoperiș. În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul că ard deșeuri într-un canal tehnologic. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 10 mp. Nu s-a impus evacuarea personalului din clădire. Incendiul a fost stins”, au precizat oficialii ISU.

La fața locului au intervenit opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție la înălțime și două echipaje SMURD. Incendiul a fost localizat și lichidat fără a se înregistra victime.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită.