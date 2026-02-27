China își îndeamnă cetățenii din Iran să plece de acolo „cât mai curând posibil”

China își îndeamnă cetățenii din Iran să plece de acolo cât mai curând. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

China își îndeamnă cetățenii să evite călătoriile în Iran și pe cei care sunt deja acolo să plece „cât mai curând posibil”, a relatat agenția de știri chineză Xinhua.

Având în vedere situația actuală de securitate din Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei și Ambasada și consulatele Chinei din Iran le reamintesc cetățenilor chinezi să se abțină de la a călători în Iran, a transmis Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe printr-un anunț pe contul său oficial de WeChat, vineri.

Anunțul mai precizează că cetățenii chinezi aflați deja în Iran ar trebui să sporească măsurile de precauție privind securitatea și să părăsească țara cât mai curând posibil.

De asemenea, Ambasada și consulatele Chinei din Iran și țările vecine vor oferi asistența necesară cetățenilor chinezi care doresc să se transfere prin zboruri comerciale sau pe rute terestre, se arată în comunicat.

Risc crescut al unui conflict militar SUA-Iran

Situația din Orientul Mijlociu este extrem de tensionată, iar semnele unei posibile escaladări militare între Statele Unite și Iran sunt din ce în ce mai vizibile. SUA au concentrat o forță militară substanțială în regiune, inclusiv trimiterea portavionului USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, în largul coastei Israelului, ca parte a unei desfăşurări militare „pentru a descuraja sau răspunde” unei eventuale confruntări cu Teheranul.

Autorități americane şi occidentale au încurajat personalul neesenţial și familiile acestuia să părăsească Israelul şi alte zone din regiune datorită „riscurilor de securitate” crescute.

Pe de altă parte, negocierile nucleare dintre SUA și Iran la Geneva au avansat cu dificultate, cu cerințe dure din partea americană privind eliminarea unor facilități nucleare iraniene și stocuri de uraniu îmbogățit, solicitări respinse de Teheran.

Iranul a respins cerințele care ar limita permanent programul său nuclear, ceea ce a amplificat tensiunile și a crescut probabilitatea unei confruntări militare directe. În context, alte guverne occidentale au emis avertismente similare cetățenilor lor, îndemnându‑i să părăsească Iranul și regiunile învecinate.

Această combinație de masivă prezență militară americană, negocieri dificile și avertizări de securitate pentru civili a alimentat temeri la nivel internațional că o escaladare ar putea avea loc în perioada imediat următoare, dacă nu se ajunge la un acord diplomatic.