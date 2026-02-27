Danemarca a devenit prima ţară din UE care a eradicat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil

27 Feb 2026

Danemarca a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care a eliminat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil, a anunţat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), scrie AFP, preluată de Agerpres.

"Eliminarea transmiterii semnifică testarea şi tratarea a cel puţin 95 de femei însărcinate din 100 şi menţinerea noilor infectări la nou-născuţi sub pragul de 50 la 100.000 de naşteri", a precizat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

"Acest fapt marchează un progres major în materie de sănătate publică pentru Danemarca", a adăugat directorul general al ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un comunicat.

Potrivit OMS, Danemarca şi-a atins obiectivele cerute între 2021 şi 2024, "inclusiv rate slabe de transmitere şi o largă acoperire a testelor prenatale şi a tratamentului pentru femeile însărcinate".

Potrivit datelor OMS, Danemarca prezintă rate slabe de HIV (virusul imunodeficienţei umane) şi sifilis la femeile însărcinate.

Aproximativ 5.950 de persoane trăiesc cu HIV în Danemarca, o ţară cu o populaţie de circa 6 milioane de locuitori, iar mai puţin de 0,1% dintre femeile însărcinate sunt infectate cu acest virus.

Sifilisul congenital, adică sifilisul transmis de la mamă la bebeluş, este şi el rar întâlnit. În 2024, doar 626 de cazuri de sifilis au fost semnalate în total, dintre care majoritatea (525) la bărbaţi.

OMS a subliniat, de asemenea, că Danemarca se află pe calea cea bună pentru a elimina transmiterea virusului hepatitei B de la mamă la copil.