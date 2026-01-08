Anunț surprinzător al lui Donald Trump. Președintele SUA va interzice corporațiilor să mai cumpere case unifamiliale

Președintele american Donald Trump, 6 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a transmis, joi, un mesaj surprinzător pe rețeaua sa socială, Truth Social, prin care a criticat situația actuală a pieței imobiliare din SUA și a anunțat măsuri pentru a a interzice companiilor mari să cumpere case unifamiliale.

Președintele SUA a subliniat că visul american de a deține o locuință, odinioară considerat răsplata muncii și a responsabilității, este astăzi din ce în ce mai greu de atins pentru mulți americani, în special pentru tineri, din cauza inflației record pe care a atribuit-o fostului președinte Joe Biden și democraților din Congres.

Trump a mai precizat că va lua măsuri imediate pentru a interzice investitorilor instituționali mari să cumpere mai multe case unifamiliale, și va cere Congresului să introducă această interdicție în lege.

El spune că va detalia această temă, împreună cu alte propuneri privind locuințele și accesibilitatea acestora, în discursul său ce va avea loc la Forumul de la Davos, peste două săptămâni.

Această declarație vine într-un context de tensiune pe piața imobiliară din SUA, unde prețurile în creștere ale locuințelor și achizițiile masive realizate de investitorii instituționali au fost criticate pentru că reduc accesibilitatea locuințelor pentru cetățenii obișnuiți.

Mesajul integral transmis de Donald Trump De foarte mult timp, cumpărarea și deținerea unei case a fost considerată apogeul Visului American. Era răsplata pentru munca grea și pentru faptul că faci lucrurile corect, dar acum, din cauza inflației record cauzate de Joe Biden și de democrații din Congres, acel Vis American devine tot mai inaccesibil pentru prea mulți oameni, în special pentru tinerii americani. Din acest motiv, și pentru multe alte motive, iau măsuri imediate pentru a interzice investitorilor instituționali mari să mai cumpere case unifamiliale, și voi solicita Congresului să reglementeze această interdicție. Oamenii trăiesc în case, nu corporațiile. Voi discuta această temă, inclusiv alte propuneri privind locuințele și accesibilitatea acestora, și multe altele, în discursul meu de la Davos, peste două săptămâni.