Jackpot istoric de 983 de milioane de dolari în SUA. Ce plănuieşte să facă cu banii misteriosul câştigător

Biletul norocos a fost cumpărat din oraşul Newnan, Georgia. Sursa colaj foto: Getty Images

Un jucător misterios la loteria din Georgia şi-a revendicat un jackpot istoric, în valoare de 983 de milioane de dolari, fiind cel mai mare din istoria statului american, a relatat New York Post. Norocosul câştigător a stat de vorbă cu oficialii de la Mega Millions, cărora le-a dezvăluit cum plănuieşte să cheltuiască banii. Spre surprinderea acestora, el a ales să ia doar jumătate din suma câştigată.

Un bărbat din statul american Georgia şi-a început Noul An cu o veste care l-a făcut milionar în dolari. El a câştigat un jackpot istoric de 983 de milioane de dolari, după ce a reuşit să ghicească toate numerele norocoase extrase la Mega Millions.

Jucătorul, care a rămas anonim, s-a prezentat pe 2 ianuarie la sediul loteriei și a ales opțiunea de 453,6 milioane de dolari în numerar înainte de impozitare, potrivit oficialilor instituţiei. El joacă regulat la Mega Millions și și-a amintit să cumpere un bilet după ce a văzut premiul care i-a schimbat viața pe un panou publicitar, conform sursei citate.

Bărbatul le-a spus reprezentanţilor de la Mega Millions că planul său pentru noua avere este să o transmită generațiilor viitoare, contribuind în același timp la "cauze nobile". Însă, el nu a precizat cui va dona o parte din bani.

"Sunt recunoscători că se află în poziția de a putea da", a declarat un oficial al loteriei din statul american Georgia despre câștigător.

Deținătorul biletului norocos a spus că joacă la loterie, întrucât susține programul Pre-K din stat și bursa HOPE finanțată de Georgia Lottery, după ce unul dintre membrii familiei sale a beneficiat de această bursă.

Jurnaliştii de la New York Post au mai scris că Publix Super Market din Arbor Springs Plaza din Newnan a vândut biletul câștigător și este eligibil pentru bonusul de 50.000 de dolari acordat vânzătorului.

Jucătorul neidentificat a fost singurul deținător de bilet care a ghicit toate cele șase numere în timpul extragerii din 14 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare au fost 1, 8, 11, 12, 57 cu Mega Ball-ul auriu 7. Șansele de a câștiga jackpotul în jocul recent reorganizat sunt de 1 la 290.472.336.

"Suntem încântați să sărbătorim câștigătorul jackpotului record din Georgia și începutul noului an care le-a schimbat viața", a declarat marți Gretchen Corbin, președinte și CEO al Georgia Lottery Corp.

Extragerea din noiembrie a fost al optulea cel mai mare jackpot din istoria Mega Millions și cel mai mare jackpot câștigat în statul Georgia.

Au existat 39 de extragere consecutive fără câștigători între câștigătorii jackpotului, cea mai lungă perioadă de secetă din istoria Mega Millions și cea mai mare de la restructurarea jocului în aprilie, când prețurile jocului au crescut de la 2 la 5 dolari.