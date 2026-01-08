Trump: "A fost onoare să discut cu președintele Columbiei”. Anterior afirmase că Gustavo Petro "ar trebui să-și păzească fundul"

Donald Trump l-a invitat pe Gustavo Petro să viziteze Washingtonul. Sursa foto colaj: Hepta

Donald Trump a întrerupt miercuri un interviu pe care l-a oferit jurnaliștilor The New York Times, invitați în Biroul Oval, pentru a prelua un apel telefonic de la președintele Gustavo Petro al Columbiei. Apelul a venit la câteva zile după ce Trump a amenințat că va viza țara cu un atac din cauza rolului său în traficul cocainei.

După convorbire, pe contul de Truth Social al lui Donald Trump a apărut un mesaj laudativ la adresa lui Gustavo Petro, deși anterior președintele SUA a precizat că acesta "ar trebui să își păzească fundul", sugerând că ar putea fi următoarea țintă după capturarea lui Maduro.

„A fost o mare onoare să vorbesc cu președintele Columbiei, Gustavo Petro, care m-a sunat să ne explice situația drogurilor și alte neînțelegeri pe care le-am avut”, a scris Trump. „Am apreciat apelul și tonul său și aștept cu nerăbdare să-l întâlnesc în viitorul apropiat.”

Ce a făcut Donald Trump după discuția cu președintele Columbiei

Pe măsură ce apelul președintelui Columbiei a fost preluat, președintele SUA i-a invitat pe reporterii Times să rămână în Biroul Oval pentru a asculta conversația cu președintele columbian, cu condiția ca discuția să nu fie relatată. Lui Donald Trump i s-au alăturat în cameră vicepreședintele JD Vance și Marco Rubio, ambii plecând după încheierea apelului.

După ce a vorbit cu Petro, Trump i-a dictat unui consilier o postare pentru contul său de socializare în care spunea că președintele columbian a sunat „pentru a explica situația drogurilor” care ies din fabricile rurale de cocaină din Columbia și că Trump l-a invitat să viziteze Washingtonul.

Apelul lui Petro - care a durat aproximativ o oră - părea să risipească orice amenințare imediată de acțiune militară a SUA, iar Trump a indicat că el crede că decapitarea regimului Maduro i-a intimidat pe alți lideri din regiune să se supună.

În timpul lungii conversații cu The Times, Trump a lăudat încă o dată succesul operațiunii care a dus la capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

El a spus că a urmărit antrenamentul forțelor pentru operațiune, până la crearea unei replici în mărime naturală a complexului, într-o unitate militară din Kentucky.

Președintele a spus că, pe măsură ce operațiunea se desfășura, era îngrijorat că ar putea ajunge să fie un „dezastru de tipul Jimmy Carter. Asta i-a distrus întreaga administrație”.

El se referea la operațiunea eșuată din 24 aprilie 1980 de salvare a 52 de ostatici americani deținuți în Iran. Un elicopter american s-a ciocnit cu o aeronavă în deșert, o tragedie care a bântuit moștenirea lui Carter.

Schimb dur de replici între Donald Trump și Gustavo Petro

Amintim că Donald Trump a sugerat în cadrul conferinței de presă despre capturarea lui Nicolas Maduro că ar putea urma și alte ținte în America Latină pentru armata SUA, precum Cuba sau Columbia.

Liderul columbian, Gustavo Petro, ar trebui să “își păzească fundul”, a avertizat Donald Trump.

"Deţine fabrici unde produce cocaină. (...) Produce cocaină şi o expediază în Statele Unite, aşa că trebuie să-şi păzească fundul", a insistat Trump, referindu-se la şeful statului columbian.

Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat, la rândul său, că preşedintele american Donald Trump are un „creier senil” deoarece, potrivit acestuia, republicanul l-a numit „haiduc al traficului de droguri”, într-un nou episod al escaladării disputelor verbale dintre cei doi.

„Titulatura pe care Trump mi-o atribuie, de haiduc al traficului de droguri, este o reflectare a creierului său senil. El îi vede pe adevăraţii adepţi ai libertăţii drept narcoterorişti pentru că nu-i dăm cărbunele sau petrolul nostru”, a declarat Petro într-un mesaj lung pe platforma X, fără a specifica când l-a numit preşedintele american aşa.

Duminică, Trump le-a spus reporterilor aflaţi la bordul Air Force One că, la fel ca Venezuela, „Columbia este, de asemenea, foarte bolnavă" şi, referindu-se la Petro, a spus că ţara este „condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite, iar asta este ceva ce nu va mai face mult timp".