Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”

3 minute de citit Publicat la 10:36 14 Noi 2025 Modificat la 10:44 14 Noi 2025

Familia acuză că medicii au administrat anestezia în ciuda rezultatelor neconforme ale analizelor. Foto: Facebook/Andrei Visoiu

Momente tragice au avut loc joi după-amiaza într-o clinică dentară din București. O fetiță de doar doi ani a murit după ce a fost supusă unei anestezii generale pentru două tratamente de canal. Părinții îndurerați acuză că au fost anunțați că fiica lor a intrat în stop cardio-respirator abia după o oră. În aceste momente, inspecția sanitară se află la clinică pentru a verifica respectarea protocoalelor și procedurilor.

Potrivit părinților, micuța a intrat la cabinet la ora 17:06. La doar 24 de minute, la 17:30, fetița a intrat în stop cardio-respirator.

„Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a povestit mama fetiței, potrivit observatornews.ro.

Tatăl a precizat că fetița fusese adusă la clinică după ce analizele recente arătau valori crescute la ficat, însă medicii au considerat că acestea nu împiedică procedura de sedare:

„Am venit astăzi aici, ieri am făcut nişte analize fetiţei, că ştiam că trebuie să aibă o intervenţie la dinţi: trebuia să facă două tratamente de canal. Analizele au ieșit aseară, în jur de ora 21:00 - 22:00, soţia i le-a trimis doctoriţei, i-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de șase ori decât este limita. A spus că vorbeşte astăzi cu doamna anestezist. Astăzi, soţia a sunat, are şi mesaje pe WhatsApp, a sunat, i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mai mari. Noi am fost iarăşi, am făcut un set de analize (n.r.: al doilea), să fim siguri, că am zis că poate au ieşit rău la centrul unde am recoltat (n.r.: prima dată). Între timp, ne-au sunat să venim, c-au spus că nu este nicio problemă, i-a dat şi mesaj, a zis că este în regulă şi soţia a venit.”

„Ambulanța a venit după o oră”

Părinții spun că, deși au fost precauți și au cerut verificări suplimentare ale analizelor, clinica a insistat ca fetița să fie sedată. După doar 20 de minute de la anestezie, fetița a intrat în stop cardio-respirator.

„Ne-au anunţat abia după o oră şi ceva. Şi ambulanţa, la fel: a venit după o oră şi ceva”, a declarat tatăl, vizibil afectat.

Medicul anestezist și echipa clinicii au încercat să resusciteze copilul timp de aproximativ 40 de minute. Conform informațiilor oficiale, fetița a dat semne de viață de două ori în timpul resuscitării, însă, la a treia încercare, inima ei s-a oprit definitiv.

Serviciul de Ambulanță și SMURD au fost chemați la fața locului, dar părinții acuză întârzierea intervenției și lipsa de comunicare.

Reacția clinicii de stomatologie

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil.

În ultimii peste 11 ani, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, fără niciun incident anterior. Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate. Vom coopera deplin cu autoritățile competente pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment”, au transmis, vineri, reprezentanții clinicii dentare.

Se fac controale la clinica dentară

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Corpului de Control și Inspecția Sanitară de Stat vor verifica clinica pentru a stabili dacă protocoalele și procedurile au fost respectate. Totodată, Colegiul Medicilor va deschide o anchetă disciplinară privind conduita terapeutică a medicilor.

Până în prezent, potrivit surseor Antena 3 CNN, nu s-au luat măsuri preventive împotriva personalului medical implicat.

Poliția Capitalei a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cazul este gestionat de Serviciul vătămări și ucideri din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

În aceste momente, inspecția sanitară se află la clinică pentru a verifica respectarea protocoalelor și procedurilor. Ancheta autorităților va stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.