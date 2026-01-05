Profesorul Dan Voiculescu avertizează: România riscă să piardă 18 miliarde de euro din PNRR. Cine răspunde

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția, într-o postare publicată pe blogul său, asupra riscului major ca România să piardă o parte semnificativă din fondurile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit acestuia, termenul-limită pentru utilizarea banilor europeni este 31 august 2026, iar bilanțul actual indică un eșec grav al statului român în accesarea fondurilor disponibile.

„Pe 31 august 2026 se închide finanțarea din PNRR. În 2021, României i-au fost alocate 29 de miliarde de euro! În patru ani, statul român a reușit să acceseze doar 11 miliarde de euro”, scrie profesorul Dan Voiculescu.

În opinia sa, riscul pierderii a aproximativ 18 miliarde de euro este cu atât mai grav cu cât vine într-un moment economic extrem de dificil, în care Guvernul recurge la reduceri de venituri pentru categoriile sociale vulnerabile.

„Într-un context economic extrem de complicat, în care se taie din veniturile categoriilor sociale vulnerabile (pensionari cu venituri mici, persoane cu dizabilități, bursele pentru elevi, studenți) pentru a se obține câteva sute de mii de lei la bugetul de stat, acceptarea unei pierderi de 18 miliarde de euro generează inclusiv o gravă problemă de etică!” – profesorul Dan Voiculescu

Profesorul Dan Voiculescu critică dur contrastul dintre austeritatea aplicată celor mai vulnerabili și lipsa de responsabilitate în gestionarea fondurilor europene.

„Se pot pierde 18 miliarde de euro din motive de incompetență și iresponsabilitate, dar se impozitează veniturile de maxim 728 de lei ale persoanelor cu dizabilități?!”, mai punctează acesta.

În analiza sa, acest dezechilibru riscă să submineze grav încrederea publică în instituțiile statului.

„Un asemenea contrast delegitimează instituțiile statului român și încurajează abordările populiste”, avertizează profesorul.

Pentru a evita efecte pe termen lung asupra economiei și democrației, Dan Voiculescu susține că este nevoie urgentă de clarificări oficiale și asumare politică. El formulează două întrebări-cheie care, în opinia sa, trebuie să primească răspunsuri publice:

„Cine sunt cei responsabili pentru pierderea celor 18 miliarde de euro? Ce măsuri concrete se iau pentru a preveni noi catastrofe similare?”

Profesorul mai subliniază că populația poate accepta inclusiv măsuri dure, dacă acestea sunt explicate și percepute ca fiind echitabile.

„Un cetățean corect informat și respectat poate accepta chiar și necesitatea unor măsuri de austeritate”, arată acesta.

În lipsa unor explicații și a unui sentiment de corectitudine, avertizează Dan Voiculescu, consecințele pot deveni sociale și politice.

„În schimb, senzația de sfidare și de inechitate flagrantă va determina, mai devreme sau mai târziu, revoltă și tensiuni sociale. Prevenim sau acceptăm asemenea consecințe?”, se mai întreabă el, în aceeași postare.