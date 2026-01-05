Antena 3 CNN Externe Diaspora O româncă din Italia şi-a salvat soţul atacat de câinele familiei

O româncă din Italia şi-a salvat soţul atacat de câinele familiei

N.B.
<1 minut de citit Publicat la 15:30 05 Ian 2026 Modificat la 15:30 05 Ian 2026
caine pit bull
Conform primelor reconstituiri efectuate de carabinieri, bărbatul a fost atacat de câinele său în timp ce se afla acasă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român rezident în localitatea Capena, în provincia Roma, Italia, a fost atacat de câinele familiei din rasa pitbull. Soţia sa a intervenit pentru a-l salva. Bărbatul rănit a fost transportat cu ambulanța, în stare critică, la Spitalul Sant'Andrea din Roma, dar viața sa nu este în pericol.

Conform primelor reconstituiri efectuate de carabinieri, bărbatul a fost atacat de câinele său în timp ce se afla acasă și a reușit să se elibereze doar datorită intervenției prompte a soției sale, care, înarmată cu un cuțit de bucătărie, a înjunghiat animalul, ucigându-l, relatează Romatoday

Carabinierii au sosit de urgenţă la domiciliul românilor în urma unei sesizări la numărul de urgență 112 și investighează incidentul.

Cuțitul cu care femeia şi-a apărat soţul a fost confiscat, iar trupul animalului a fost predat personalului de la autoritatea sanitară ASL Roma 4.

 

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Italia cățel pitbull atac ancheta carabinieri

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Diaspora
» Citește mai multe din Diaspora
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close