O româncă din Italia şi-a salvat soţul atacat de câinele familiei

<1 minut de citit Publicat la 15:30 05 Ian 2026 Modificat la 15:30 05 Ian 2026

Conform primelor reconstituiri efectuate de carabinieri, bărbatul a fost atacat de câinele său în timp ce se afla acasă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român rezident în localitatea Capena, în provincia Roma, Italia, a fost atacat de câinele familiei din rasa pitbull. Soţia sa a intervenit pentru a-l salva. Bărbatul rănit a fost transportat cu ambulanța, în stare critică, la Spitalul Sant'Andrea din Roma, dar viața sa nu este în pericol.

Conform primelor reconstituiri efectuate de carabinieri, bărbatul a fost atacat de câinele său în timp ce se afla acasă și a reușit să se elibereze doar datorită intervenției prompte a soției sale, care, înarmată cu un cuțit de bucătărie, a înjunghiat animalul, ucigându-l, relatează Romatoday.

Carabinierii au sosit de urgenţă la domiciliul românilor în urma unei sesizări la numărul de urgență 112 și investighează incidentul.

Cuțitul cu care femeia şi-a apărat soţul a fost confiscat, iar trupul animalului a fost predat personalului de la autoritatea sanitară ASL Roma 4.