Surse: Curtea de Apel București va publica o analiză pe ultimii trei ani privind completurile și dosarele de corupție

<1 minut de citit Publicat la 14:25 05 Ian 2026 Modificat la 14:27 05 Ian 2026

Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel București (CAB). sursa foto: Agerpres

Surse din conducerea Curții de Apel București au precizat, pentru Antena 3 CNN, că instituția va veni, în zilele următoare, cu o clarificare documentată a tuturor aspectelor invocate în materialul Recorder privind modificarea completurilor de judecată.

Potrivit acelorași surse, situația ce va fi prezentată va demonta punctual distorsionările și omisiunile din materialul jurnalistic, atât în ceea ce privește modificările de complet, cât și evaluarea dosarelor de corupție prescrise, prin raportare la documente oficiale și la cadrul legal aplicabil.

Analiza va acoperi ultimii trei ani, incluzând situația completă a modificărilor în compunerea completurilor, cu indicarea temeiurilor legale pentru fiecare categorie de situații, precum și realitatea obiectivă a cauzelor prescrise.