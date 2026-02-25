Judecătorii îi cer lui Nicușor Dan să retrimită legea pensiilor speciale în Parlament. Îl acuză pe Bolojan de "mentalitate stalinistă"

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa colaj foto: Getty Images & Agerpres

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) îi solicită preşedintelui României, Nicuşor Dan, să trimită înapoi în Parlament, pentru reexaminare, legea de modificare a pensiilor de serviciu ale magistraților, pe care o consideră "esențială" pentru garantarea dreptului la o justiție independentă și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. În același timp, judecătorii îl critică dur pe premierul României, Ilie Bolojan, pe care îl acuză de "mentalitate stalinistă" în relația dintre executiv și puterea judecătorească, susținând că aceasta reflectă o viziune în care "Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătorești trebuie pronunțate".

"Din declaraţiile publice ale mai multor reprezentanţi ai partidelor aflate în prezent la guvernare, adoptarea acestei legi nu reprezintă, în realitate, o corecţie adusă sistemului pensiilor de serviciu, ci este o pedeapsă aplicată judecătorilor de către puterea executivă în vederea subordonării acestora şi obţinerii unor soluţii judecătoreşti agreate de guvern în cauzele în care cetăţenii se judecă cu statul", au transmis judecătorii.

Reprezentanţii UNJR au subliniat că legea a fost adoptată într-un climat de presiune publică intensă asupra sistemului judiciar, însoţit de "campanii de denigrare, fake news şi dezinformare" la adresa magistraţilor.

În cererea adresată şefului statului, Nicuşor Dan, UNJR susţine că actul normativ nu constituie o reformă reală a sistemului de pensii, ci este "o măsură cu caracter punitiv", care ar avea ca scop exercitarea de presiuni asupra judecătorilor și influențarea soluțiilor în dosarele în care cetățenii se judecă cu statul.

În sprijinul acestei poziții, UNJR invocă declarații ale unor lideri din coaliția de guvernare, despre care afirmă că întăresc această concluzie.

Totodată, reprezentanții UNJR apreciază drept extrem de gravă afirmația premierului Ilie Bolojan, potrivit căreia competențele din justiție ar fi "delegate" de zona politică: "(...) cei care au în responsabilitate din interiorul sistemului de justiţie, căruia lumea politică i-a delegat, practic, competenţele de a interveni, de a corecta, trebuie să-şi facă datoria (...)"

"Covingerea premierului Ilie Bolojan că puterea judecătorilor de a decide în cauzele cu care sunt sesizaţi este delegată acestora de către «lumea politică» reflectă mentalitatea stalinistă a acestuia în raporturile dintre puterea executivă şi puterea judecătorească, în care Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate de către judecători, care sunt corecte şi care nu", se arată în solicitarea UNJR.

UNJR a arătat în cadrul scrisorii trimise preşedintelui că ideea că judecătorii „servesc statul” sau că puterea lor este delegată de clasa politică „reia o logică stalinistă similară: magistratul nu mai este garantul drepturilor cetăţeanului în raport cu statul, ci un executant al voinţei guvernamentale”. Or, într-un stat de drept, judecătorul este chemat să aplice legea chiar şi împotriva intereselor statului, atunci când acesta încalcă drepturi sau libertăţi.

De asemenea, UNJR critică şi declaraţiile senatorului USR Cristian Ghinea privind necesitatea scoaterii CSM "de sub controlul magistraţilor", precum şi poziţiile exprimate de ministrul Apărării, Radu Miruţă, în contextul pensiilor de serviciu. UNJR consideră că astfel de mesaje întăresc percepţia că modificările legislative sunt o sancţiune aplicată judecătorilor pentru soluţii considerate nefavorabile puterii politice, inclusiv în cauze penale sensibile.

Judecătorii subliniază că cetăţenii se adresează instanţelor inclusiv împotriva statului, guvernului sau altor autorităţi publice.

"Dacă magistratul este plasat într-o relaţie de dependenţă faţă de executiv, capacitatea sa de a soluţiona imparţial asemenea litigii este grav afectată. Într-un sistem democratic, justiţia nu serveşte statul sau partidul, ci legea şi drepturile fundamentale ale persoanei", au mai menţionat oficialii din cadrul UNJR.

Judecătorii solicită preşedintelui să îşi exercite rolul constituţional de garant al echilibrului între puterile statului şi să retrimită legea în Parlament pentru o dezbatere reală şi consultarea sistemului judiciar, în acord cu recomandările Comisia de la Veneţia privind modificările ce privesc statutul magistraţilor.

Totodată, asociaţia susţine că legea conţine deficienţe serioase, inclusiv încălcări ale jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, inechităţi între categorii profesionale şi dispoziţii cu caracter retroactiv sau dificil de aplicat.

Reexaminarea ar permite corectarea acestor probleme şi ar conferi legitimitate democratică unei reglementări cu impact major asupra sistemului judiciar.

"Modul în care a fost promovată legea privind pensiile de serviciu, lipsa dialogului instituţional şi retorica publică îndreptată împotriva magistraţilor indică faptul că miza nu este reforma pensiilor, ci preluarea controlului asupra justiţiei de către actuala majoritate guvernamentală", a declarat Dana Gîrbovan, preşedinte UNJR.

În plus, UNJR a anunţat că va utiliza toate mijloacele legale pentru apărarea independenţei justiţiei, subliniind că o justiţie subordonată politic riscă să repete derapaje istorice în care judecătorul servea statul şi partidul, nu cetăţeanul.

Marţi, Administraţia Prezidenţială a explicat de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat-o constituţională, arătând că promulgarea se face doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.

"Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la existenţa unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituţională de Curtea Constituţională în data de 18 februarie 2026, Administraţia Prezidenţială face următoarea precizare:

Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituţia României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate poate fi promulgată de Preşedintele României doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea", s-a precizat în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Potrivit sursei citate, după primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Preşedintele României pentru promulgare.

Judecătorii Curţii Constituţionale au respins, săptămâna trecută, după două luni şi cinci amânări, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, ceea ce înseamnă că pensiile acestora pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va creşte.