Judecătorii au dat verdictul în procesul de hărţuire online a soţiei lui Emmanuel Macron. Zece persoane au fost condamnate

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, alături de soţia sa, Brigitte Macron. Sursa foto: Hepta

Zece persoane au fost condamnate luni de un tribunal din Paris pentru hărţuirea online a Primei Doamne a Franţei, Brigitte Macron, prin răspândirea unor afirmaţii false conform cărora ar fi o femeie transgender născută bărbat, a relatat presa franceză, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Brigitte şi soţul ei, preşedintele francez Emmanuel Macron, s-au confruntat în repetate rânduri cu afirmaţii false în ultimii ani, unii afirmând că ea s-a "născut" sub numele de Jean-Michel Trogneux, numele real al fratelui ei mai mare.

Diferenţa de vârstă de 24 de ani dintre Brigitte şi Emmanuel a fost, de asemenea, subiectul unor critici şi acuzaţii pe care aceştia le-au ignorat mult timp, dar au început să le urmărească din ce în ce mai activ în instanţă.

Decizia de luni oferă un impuls soţilor Macron, care urmăresc şi un proces de defăimare de mare amploare în SUA împotriva influencerului şi podcasterului de dreapta Candace Owens, care a susţinut, de asemenea, că Brigitte s-a născut bărbat.

Cei opt bărbaţi şi cele două femei au fost găsiţi vinovaţi de comentarii rău intenţionate despre sexul şi sexualitatea lui Brigitte Macron, aceştia echivalând chiar diferenţa de vârstă faţă de soţul ei cu "pedofilia". Aceştia au fost condamnaţi la pedepse de până la opt luni de închisoare cu suspendare, conform presei franceze.

În urmă cu aproape trei luni, inculpaţii din Franţa, care au vârste cuprinse între 41 și 60 de ani au negat acuzaţiile care le-au fost aduse.

Când a apărut zvonul fals despre Prima Doamnă a Franţei

Teoria falsă potrivit căreia Brigitte Macron ar fi, de fapt, fratele ei, Jean-Michel Trogneux, a apărut încă din 2017, după alegerea lui Emmanuel Macron. În realitate, Jean-Michel Trogneux, în vârstă de 80 de ani, este fratele mai mare al Primei Doamne și locuiește la Amiens, orașul natal al familiei Trogneux, cunoscută pentru fabrica de ciocolată.

Jean-Michel Trogneux a apărut public alături de sora sa, Brigitte, la ceremoniile de învestire ale președintelui din 2017 și 2022.