Zece persoane au ajuns în faţa instanţei, la Paris, pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron. Câţi ani riscă să stea după gratii

Brigitte a devenit soţia lui Emmanuel Macron în 2007. Sursa foto: Getty Images

Zece persoane au ajuns luni în faţa unei instanţe din Paris, fiind acuzate de hărțuirea online a Primei Doamne a Franţei, în cel mai recent episod al unei bătălii juridice care se desfășoară de ambele părți ale Atlanticului, în legătură cu o acuzație falsă potrivit căreia Brigitte Macron ar fi, de fapt, un bărbat numit Jean-Michel Trogneux, a relatat The Guardian. Numele folosit este cel purtat de fratele acesteia, a scris publicaţia Sky News. Inculpaţii riscă până la doi ani de închisoare.

Procesul din Franța are loc după ce președintele Franţei, Emmanuel Macron, și soția sa au depus, la sfârșitul lunii iulie, o plângere pentru defăimare în Statele Unite, în contextul unui zvon amplificat și repetat online, conform căruia Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat. Teoria conspiraționistă a fost amplificată în online de influenceri și personalități de extremă dreaptă.

Soții Macron au acuzat în instanțele din SUA "minciunile devastatoare și demonstrabil false" răspândite de Candace Owens, o cunoscută influenceriţă, care a susținut că Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, ar fi fost "născută bărbat".

În plângerea depusă în Statele Unite ale Americii, avocații președintelui francez au precizat că dovezile contrazic în mod clar această "narațiune grotescă", care s-a transformat într-o "campanie de umilire globală" și un "bullying necontenit la scară mondială". Emmanuel Macron şi soţia lui, Brigitte, au prezentat dovezi medicale și fotografii menite să demonstreze că povestea este complet inventată.

Luna trecută, unul dintre avocaţii soţilor Macron a confirmat că aceştia vor prezenta dovezi ".ştiinţifice" că Brigitte este femeie.

Inculpaţii din Franţa neagă acuzaţiile

Jurnaliştii publicaţiei The Guardian au mai precizat că procesul din Franța este separat de cel din SUA și se bazează pe o plângere depusă de Brigitte Macron în 2024. Cei zece inculpați – opt bărbați și două femei, cu vârste între 41 și 60 de ani – sunt acuzați de hărțuire online și riscă până la doi ani de închisoare.

Procurorii spun că inculpații au publicat în mod repetat comentarii răuvoitoare despre genul și sexualitatea Primei Doamne a Franţei, unii mergând până la a asocia diferența de vârstă dintre ea și președinte cu "pedofilia". Toți inculpații neagă acuzațiile.

Când a apărut zvonul fals despre Prima Doamnă a Franţei

Teoria falsă potrivit căreia Brigitte Macron ar fi, de fapt, fratele ei, Jean-Michel Trogneux, a apărut încă din 2017, după alegerea lui Emmanuel Macron. În realitate, Jean-Michel Trogneux, în vârstă de 80 de ani, este fratele mai mare al Primei Doamne și locuiește la Amiens, orașul natal al familiei Trogneux, cunoscută pentru fabrica de ciocolată. El a apărut public alături de sora sa, Brigitte, la ceremoniile de învestire ale președintelui din 2017 și 2022.

Printre cei care vor fi judecați se numără Aurélien Poirson-Atlan (41 de ani), un publicist cunoscut în mediul online sub pseudonimul "Zoé Sagan", asociat adesea cu cercuri conspiraționiste. De asemenea, este inculpată și Delphine J. (51 de ani), o "medium spirituală", care folosește numele Amandine Roy. În 2021, aceasta a publicat pe YouTube un interviu de patru ore cu pseudo-jurnalista Natacha Rey, în care afirmau că Brigitte Macron ar fi fost "inițial, un bărbat".

Cele două femei au fost condamnate în 2024 la plata de despăgubiri către Brigitte Macron și fratele ei, dar decizia a fost, ulterior, anulată în apel. Cazul se află acum la Curtea de Casație a Franței.