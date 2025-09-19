Avocatul soţilor Macron confirmă că aceştia vor prezenta dovezi „ştiinţifice” că Brigitte este femeie

Brigitte Macron are trei copii dintr-o căsătorie anterioară – Sébastien, Laurence și Tiphaine – pe care Emmanuel îi consideră ca fiind ai săi. Sursa foto: Getty Images

Emmanuel şi Brigitte Macron intenţionează să prezinte dovezi "ştiinţifice" şi fotografii pentru a demonstra că soţia preşedintelui francez este femeie în procesul de defăimare pe care îl deschid în Statele Unite împotriva unui influencer american, a confirmat vineri unul dintre avocaţii lor, transmite AFP, conform Agerpres.

Cuplul prezidenţial a intentat un proces în această vară împotriva comentatoarei conservatoare americane Candace Owens pentru răspândirea şi exploatarea zvonurilor care circulă online de ani de zile, conform cărora Brigitte Macron "s-a născut bărbat".

Tom Clare, avocatul cuplului prezidenţial în acest caz, a declarat într-un podcast BBC că reclamanţii vor furniza dovezi "ştiinţifice" că Brigitte Macron este femeie. "Vor fi prezentate şi mărturii de specialitate, care vor fi de natură ştiinţifică şi vor demonstra, de asemenea, falsitatea declaraţiilor" făcute de Candace Owens milioanelor sale de urmăritori, a spus avocatul, fără a specifica natura acestor dovezi.

› Vezi galeria foto ‹

"Nu este încă momentul să dezvăluim strategia noastră completă", a spus el. Dar "suntem pregătiţi să demonstrăm exhaustiv, atât în manieră generală cât şi în mod specific, că ceea ce spune despre Brigitte Macron este fals".

Comentariile lui Tom Clare către BBC au fost confirmate pentru AFP de către personalul de relaţii publice al cabinetului său.

Reclamanţii vor prezenta, de asemenea, fotografii cu Brigitte Macron alături de copiii ei sau în timp ce era însărcinată, a adăugat el, subliniind în acelaşi timp că soţii Macron nu au intrat în acest proces cu uşurinţă.

"Este evident extrem de dureros pentru această familie să fie nevoită să se prezinte în instanţă şi să prezinte aceste dovezi", a subliniat el. Dar cuplul doreşte "să pună capăt acestor minciuni odată pentru totdeauna".

Informaţiile care contestă feminitatea lui Brigitte Macron au apărut în mod regulat în Franţa de la primele alegeri ale lui Emmanuel Macron din 2017. Aceste informaţii sunt prezentate de Candace Owens într-o serie de videoclipuri intitulate "Becoming Brigitte" (Devenind Brigitte).

În Franţa, două femei care au răspândit pe scară largă aceste informaţii conform cărora Brigitte Macron, născută Trogneux, nu a existat niciodată şi că fratele ei, Jean-Michel, şi-a asumat această identitate după ce a suferit o schimbare de sex, au fost obligate în 2024 să plătească despăgubiri lui Brigitte Macron şi Jean-Michel Trogneux. Cele două femei, Natacha Rey şi Amandine Roy au fost achitate în apel în iulie, iar Brigitte Macron şi fratele ei au făcut din nou apel la Curtea Supremă.