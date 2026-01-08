OpenAI lansează ChatGPT Health, un nou instrument care va analiza dosare medicale

Compania dă asigurări că informațiile vor fi confidențiale / Foto: Getty Images

OpenAI a anunțat că a lansat un nou produs numit ChatGPT Health, care le permite utilizatorilor să conecteze în mod securizat dosarele medicale și aplicațiile de wellness la ChatGPT, pentru răspunsuri mai relevante și mai bine ancorate în datele personale de sănătate.

OpenAI subliniază că ChatGPT Health nu înlocuiește consultația medicală și nici nu este destinată diagnosticării sau tratamentului, ci are rolul de a ajuta utilizatorii la întrebările de zi cu zi, precum înțelegerea unor rezultate de analize și pregătirea pentru o vizită la medic, până la orientare în opțiuni de stil de viață sau asigurări, în funcție de istoricul și tiparele utilizatorului, potrivit CNCB.

Compania a mai transmis că, prin noua funcție, ChatGPT Health, fișierele, conversațiile și aplicațiile conectate sunt stocate separat de restul chat-urilor.

Totodată, compania dă asigurări că informațiile vor fi confidențiale.

Fidji Simo, CEO pentru aplicații la OpenAI, spune că lansarea ChatGPT Health este menită să transforme ChatGPT într-un „super-asistent personal”, care să sprijine utilizatorii în mai multe aspecte ale vieții.

După ce compania a lansat modelul GPT-5 în august, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat pentru sursa citată că asistența medicală este „poate domeniul în care există cea mai puternică îmbunătățire din orice categorie”.

Potrivit OpenAI, ChatGPT este folosit de sute de milioane de persoane pentru întrebări despre sănătate și wellness.