Încă un oligarh rus a murit, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit într-o stațiune de schi din Rusia

Cel puțin 14 oligarhi ruși au murit de la declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina și până în prezent. Foto: Captură video X/Tendar

Oligarhul rus Ililaș Ghimadutdinov, fostul director al unei companii de transport care oferea servicii companiilor Gazprom și Rosneft, a murit într-un accident de elicopter în regiunea Perm din Rusia, informează agenția Tass.

Ghimadutdinov era directorul companiei de transport Tattranscom. În accident a murit și pilotul elicopterului, Elmir Koniakov, care lucra, de asemenea, la Tattranscom.

Cei doi se aflau la bordul unui elicopter privat Robinson R44 care zbura la joasă înălțime în zona stațiunii montane Așatli Park din regiunea Perm.

Autoritățile ruse au precizat că „zborul a fost neautorizat”, iar elicopterul s-a prăbușit după ce a agățat cablurile de la telecabina pentru schi.

This Russian helicopter in the Perm region, Russia, hit a skilift cable and went down.



According to Russian channels the owner of Tattranskom transport, Ilyas Gimadutdinov, a company providing services to Gazprom and Rosneft, was onboard. pic.twitter.com/6sNju1kSqr — (((Tendar))) (@Tendar) January 7, 2026

Pe rețelele sociale a fost publicată o înregistrare video care arată momentul prăbușirii elicopterului.

Anul trecut, un alt oligarh rus din industria petrolieră, Andrei Badalov, vicepreşedintele companiei ruse Transneft, a fost găsit mort în Moscova, după ce a căzut de la fereastră.

În septembrie 2024, oligarhul Mikhail Rogachev, un fost director executiv al unui gigant petrolier, a fost găsit mort la Moscova. Potrivit informațiilor preliminare, el a căzut de la o fereastră, lăsând un bilet de sinucidere și un mesaj familiei.

Mihail Rogachev, fostul vicepreședinte al PE Yukos, a murit la Moscova. Înainte de moarte, el a lăsat un bilet și i-a trimis ultimul său mesaj text surorii sale, scrie presa rusă.

Împreună cu Ghimadutdinov, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, declanșate pe 24 februarie 2022, cel puțin 14 oligarhi ruși din domeniul energetic sau transporturi au murit în condiții suspecte, conform unei investigații a publicației Meduza.