Cererea de cupru va creşte cu 50% până în 2040 graţie AI şi cheltuielilor pentru apărare, estimează S&P

AI este un factor important al creşterii cererii de cupru, cu peste 100 de proiecte noi de centre de date anul trecut. Sursa foto: Getty Images

Cursa pentru inteligenţa artificială (AI) şi explozia cheltuielilor pentru apărare vor duce la o creştere de 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040, dar livrările sunt aşteptate să se situeze în urma cererii cu peste 10 milioane de tone anual, fără intensificarea operaţiunilor de reciclare şi deschiderii de noi mine, a estimat joi firma de consultanţă S&P Global, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Cuprul este utilizat pe scară largă în industria construcţiilor, transporturilor, tehnologiei şi electronicii, deoarece este unul dintre cele mai bune metale conductoare de electricitate, este rezistent la coroziune şi este uşor de modelat şi de format.

Chiar dacă industria vehiculelor electrice a crescut cererea de cupru în ultimul deceniu, industriile inteligenţei artificiale, apărării şi roboticii vor necesita şi mai mult cupru în următorii 14 ani, alături de apetitul tradiţional al consumatorilor pentru aparate de aer condiţionat şi alte aparate electrocasnice care consumă mult cupru, a subliniat S&P în raportul său.

Cererea globală de cupru va ajunge la 42 de milioane de tone pe an până în 2040, faţă de 28 de milioane de tone în 2025, conform raportului S&P. Fără noi surse de aprovizionare, aproape un sfert din această cerere va fi probabil nesatisfăcută, susţin autorii raportului.

"Factorul principal al cererii este electrificarea lumii, iar cuprul este metalul electrificării", a declarat pentru Reuters Dan Yergin, vicepreşedinte la S&P şi unul dintre autorii raportului.

AI este un factor important al creşterii cererii de cupru, cu peste 100 de proiecte noi de centre de date anul trecut, evaluate la puţin sub 61 de miliarde de dolari, a estimat Reuters luna trecută. Conflictul din Ucraina şi măsurile luate de Japonia, Germania şi alte ţări pentru a-şi creşte cheltuielile pentru apărare vor alimenta şi ele cererea de cupru, conform raportului.

"Cererea de cupru este într-adevăr inelastică în sectorul apărării", a declarat Carlos Pascual, vicepreşedinte S&P şi fost ambasador al SUA în Ucraina.

Aproape fiecare dispozitiv electronic conţine cupru. Chile şi Peru sunt cei mai mari producători mondiali de minereu de cupru, iar China este ţara cu cele mai mari capacităţi de topire a cuprului. Statele Unite, care au impus o taxă vamală asupra anumitor tipuri de cupru, importă jumătate din necesarul său în fiecare an.

S&P a publicat un raport similar în 2022, în care a făcut unele prognoze cu privire la cererea de cupru, în cazul în care lumea va atinge neutralitatea carbonului până în 2050, un obiectiv descris ca fiind "zero net".

Raportul publicat joi foloseşte o metodologie diferită, a precizat S&P, şi prognozează cum va evolua cererea de cupru folosind o ipoteză de bază conform căreia cererea de cupru va creşte indiferent de politicile climatice ale guvernelor. "Politicile în domeniul tranziţiei energetice s-au schimbat destul de dramatic", a spus Yergin.