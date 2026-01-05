Ploi torențiale și ninsori abundente. Avertismentul MAE pentru românii care călătoresc în Bosnia

1 minut de citit Publicat la 15:25 05 Ian 2026 Modificat la 15:25 05 Ian 2026

Pe mai multe tronsoane de drumuri principale traficul pentru vehiculele de marfă a fost suspendat, iar circulația autoturismelor se desfășoară în condiții dificile. sursa foto: Getty

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează, luni, cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bosnia și Herțegovina că autoritățile locale au emis cod portocaliu pentru fenomene meteo severe, valabil în perioada 5-7 ianuarie. Avertizarea vizează ploi torențiale în zona Herțegovinei și în sud-vestul Bosniei, respectiv ninsori abundente în regiunile centrale și de nord-est ale țării, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MAE, pe mai multe tronsoane de drumuri principale traficul pentru vehiculele de marfă a fost suspendat, iar circulația autoturismelor se desfășoară în condiții dificile.

Printre sectoarele afectate se numără Trnovo–Foča (Rogoj), Zvornik–Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina–Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo–Tuzla (Nišići și Karaula), Bihać–Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac–Drvar, Bosanski Petrovac–Ključ (Lanište), Travnik–Donji Vakuf (Komar) și Prozor–Gornji Vakuf–Uskoplje (Makljen).

MAE recomandă șoferilor să manifeste prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite deplasările neesențiale în zonele afectate.

Pentru informații actualizate privind starea vremii și a drumurilor, MAE indică consultarea site-urilor institutelor hidrometeorologice locale și ale autorității rutiere din Bosnia și Herțegovina.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +387 33 668 893 și +387 33 214 022, apelurile fiind preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru situații de urgență, este disponibil telefonul de permanență al misiunii diplomatice: +387 61 428 354.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor oficiale de informare consulară și reamintește că cetățenii români care călătoresc în străinătate pot folosi aplicația „Călătorește informat”, care oferă alerte și sfaturi utile de călătorie.