Există un „consens copleșitor” asupra faptului că timpul petrecut pe ecrane dăunează copiilor, dezvăluie medicii de top din UK

Publicat la 13:43 26 Mai 2026

Copil cu telefonul în mână. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Medicii de top din Marea Britanie afirmă că există un „consens copleșitor” potrivit căruia timpul petrecut pe ecrane și pe rețelele sociale dăunează copiilor, potrivit BBC.

Răspunzând unei consultări guvernamentale privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, Academia Colegiilor Regale Medicale a declarat că medicii ar trebui să întrebe în mod obișnuit pacienții mai tineri despre timpul petrecut pe ecran și utilizarea rețelelor sociale.

Nu există un consens în rândul comunității științifice mai largi că timpul petrecut pe ecrane este, în general, dăunător pentru copii, însă președinta Academiei, Jeanette Dickson, a spus că, asemenea fumatului sau centurilor de siguranță în trecut, subiectul a devenit o „forță unificatoare” pentru profesie.

Marea Britanie va introduce restricții privind accesul la rețele sociale pentru copiii sub 16 ani

Secretarul pentru Tehnologie, Liz Kendall, a declarat că noi măsuri pentru copiii sub 16 ani vor fi introduse până la sfârșitul anului 2026.

Acest lucru vine în contextul în care consultarea guvernului pe această temă se închide marți seara.

Interzicerea rețelelor sociale pentru copii, așa cum s-a întâmplat în Australia, este una dintre opțiunile luate în considerare.

Kendall a spus că un răspuns la consultare va fi publicat în vară, iar măsuri vor fi luate până la sfârșitul anului. Militanții sunt împărțiți în privința ideii dacă o interdicție totală a aplicațiilor sociale pentru copii este cea mai bună abordare.

Din luna martie, guvernul a întrebat părinții și copiii dacă măsuri precum limitarea utilizării aplicațiilor pe timp de noapte și verificări mai stricte ale vârstei ar îmbunătăți siguranța online, testând aceste măsuri în unele locuințe din Marea Britanie.

„Întrebarea nu este dacă vom acționa — vom acționa”, a declarat Kendall pentru BBC.

Platforme precum Roblox și Discord, luate în vizor

Ea a spus că domeniul de analiză al guvernului acoperă o gamă largă de probleme și funcționalități și modul în care acestea afectează copiii.

Acest lucru ar putea duce la o atenție mai mare asupra platformelor care nu sunt acoperite de restricțiile din Australia, precum Roblox și Discord.

Însă Kendall a spus că guvernul dorește să asculte „toate opiniile” din cadrul consultării, care se încheie marți. „Trebuie să facem lucrurile corect și trebuie să ne asigurăm că vor rezista în timp”, a adăugat ea.

Consultarea a primit 70.000 de contribuții din partea organizațiilor caritabile, grupurilor de campanie și publicului larg, care și-au exprimat opiniile privind o interdicție sau alte intervenții.

Oamenii au fost, de asemenea, întrebați despre posibile restricții, inclusiv limitarea utilizării pe timp de noapte sau dezactivarea unor funcții precum redarea automată și derularea infinită. De asemenea, au fost incluse întrebări despre accesul copiilor la chatboți AI și dacă verificarea vârstei ar trebui întărită.

În contribuția sa, Academia Colegiilor Regale Medicale a comparat utilizarea rețelelor sociale și timpul petrecut pe ecrane cu problema fumatului sau a centurilor de siguranță din deceniile trecute, numind-o o „forță unificatoare pentru profesia medicală”.

Deși a recunoscut că dovezile cauzale directe între utilizarea dispozitivelor și efectele asupra sănătății sunt limitate, a spus că există un „consens copleșitor” în rândul membrilor săi că există o legătură.

„Trebuie să spunem acest lucru fără ezitare, în loc să așteptăm pasiv ca altcineva să demonstreze cauzalitatea”, a spus Dickson.

A fost citat ca exemplu impactul asupra sănătății fizice și mentale cauzat de vizionarea de conținut violent extrem online.

Academia a spus că ar trebui să existe ghiduri pentru medici și personalul medical privind identificarea utilizării nepotrivite sau nesănătoase a rețelelor sociale și a conținutului online.

De asemenea, recomandă înregistrarea potențialelor efecte negative pentru a acoperi golurile de date privind amploarea problemei.

Comparații cu industria tutunului

Nu este prima dată când timpul petrecut pe ecrane și rețelele sociale sunt comparate cu fumatul în ceea ce privește riscurile pentru sănătate și bunăstare.

Academia a spus în documentul său că „guvernele succesive au făcut din inacțiune o formă de artă” în ceea ce privește riscurile timpului petrecut pe ecrane.

„Diferența acum este că răul făcut copiilor online nu este ipotetic...este imediat, este documentat și se produce la scară largă”, a adăugat aceasta.

În ultimii ani au existat apeluri frecvente pentru avertismente similare celor de pe produsele din tutun, pentru a evidenția riscurile utilizării rețelelor sociale de către tineri.

„Știu că produsul pe care îl proiectează creează dependență, știu că este dăunător”

Un proces recent din California, în care o tânără a dat în judecată cu succes Meta și YouTube pentru dependența ei din copilărie de rețelele sociale, a fost descris ca un moment de tip „Big Tobacco” pentru marile companii tehnologice.

Fostul ministru al sănătății, Wes Streeting, a comparat utilizarea unor funcții „care creează dependență”, precum derularea infinită, cu practicile giganților din industria tutunului.

El a declarat pentru BBC Radio 4 că mărturiile avertizorilor de integritate au evidențiat de-a lungul anilor practici similare și conștientizarea efectelor nocive.

„Știu că produsul pe care îl proiectează creează dependență, știu că este dăunător, iar modelul lor de afaceri este orientat spre a atrage copiii cât mai devreme”, a spus el.

Unele grupuri susțin interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani — inclusiv lideri din poliție, care au afirmat că orice platformă care nu elimină anumite funcții nu ar trebui să fie accesibilă minorilor.

„Produs defect care provoacă moartea copiilor”

Ellen Roome, al cărei fiu Jools a murit la vârsta de 14 ani în 2022, se numără printre familiile îndurerate și activiștii care urmează să se întâlnească marți cu prim-ministrul Sir Keir Starmer pentru a-l îndemna să ridice rapid vârsta de acces la 16 ani pentru platformele considerate dăunătoare.

„Eu și alte familii care și-au pierdut copiii din cauza rețelelor sociale îi vom spune direct prim-ministrului: rețelele sociale sunt un produs și, ca orice alt produs defect care provoacă moartea copiilor, ar trebui restricționate până când companiile responsabile îl repară și dovedesc că este sigur”, a spus Roome.

Lord Nash, fost ministru conservator al educației, a declarat că guvernul s-a angajat în fața Parlamentului să introducă anumite limite de vârstă sau de funcționalitate pentru rețelele sociale destinate copiilor.

El a spus că acest angajament trebuie „îndeplinit complet și în cel mai scurt timp posibil”.

Unii activiști consideră că interzicerea rețelelor sociale e o măsură ineficientă

Alți activiști consideră că oprirea accesului la rețelele sociale ar fi o măsură ineficientă pentru copii.

Raportări conform cărora copiii din Australia ar fi reușit să acceseze site-uri care ar fi trebuit blocate pentru sub 16 ani au ridicat îndoieli privind eficiența legii.

Ian Russell, președintele organizației caritabile pentru siguranță online Molly Rose Foundation, a declarat anterior că guvernul ar trebui să aplice legile existente în loc să introducă „măsuri cu ciocanul, precum interdicțiile”.

O scrisoare deschisă semnată de organizații pentru siguranța copiilor a cerut guvernului să oblige companiile tech să se alinieze la British Board of Film Classification (BBFC), care stabilește clasificările de vârstă pentru filme, pentru a proteja adolescenții „în conformitate cu aceleași standarde ridicate aplicate filmelor din cinematografele din Marea Britanie”.

„Sute de milioane de site-uri web sunt deja clasificate conform standardelor noastre și filtrate de operatorii de rețele mobile”, a declarat directorul executiv al BBFC, David Austen, pentru BBC.

„De ce nu ar putea companiile de social media să facă același lucru în privința conținutului? Răspunsul este că pot”, a spus el.

Nu este clar ce platforme tehnologice au răspuns consultării guvernului sau propunerilor de interzicere a rețelelor sociale pentru sub 16 ani în Marea Britanie.

Însă Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a declarat că dorește ca verificarea vârstei să fie făcută la nivel de dispozitiv, astfel încât minorii să fie blocați din a descărca anumite aplicații.

Kendall a declarat pentru BBC că va lua măsuri chiar dacă marile companii tech se opun. „Nimeni nu mă va opri să fac ceea ce cred că este corect pentru această țară”, a spus ea.