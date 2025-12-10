„Are deja un efect profund. Ce dar”. Cum reacționează părinții la interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani din Australia

Când interdicția privind social media a intrat în vigoare miercuri, milioane de copii sub 16 ani și-au pierdut accesul la conturile lor și nu au mai putut crea altele noi. sursa foto: Hepta

Interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, intrată în vigoare în Australia miercuri, a declanșat un val de reacții amestecate din partea părinților. Pentru unii, este prima dată când își văd copiii prezenți în casă, departe de ecrane. Pentru alții, măsura rupe singura lor punte de legătură cu lumea, fie că vorbim de adolescenți izolați, tineri queer din comunități mici sau copii care învață online. În peste o sută de mesaje trimise redacției The Guardian, familiile descriu sincer cum această politică le-a schimbat rutina, echilibrul emoțional și relațiile.

20 de persoane povestesc cum i-a afectat interdicția: pe ei, pe copiii lor și pe familiile lor:

„Fiul nostru nu mai are acces la aplicațiile lui – acest lucru a avut deja un efect profund. În această dimineață, fiul meu mi-a spus: `Mamă, vrei să facem ceva după școală azi, poate un mini-golf sau altceva împreună?`. De obicei ar fi fost absorbit de telefon, urmărind videoclipuri care îi amorțesc mintea”.

„Odată ce toată lumea se obișnuiește cu interdicția, chiar și cei care sunt împotrivă vor vedea ce oportunitate fantastică au acum copiii noștri să fie din nou copii, fără influențe sau distrageri străine. Ce dar!”

„Îmi făceam griji că vor simți că li se ia ceva sau că vor reacționa negativ, dar își diminuaseră deja timpul petrecut pe social media chiar înainte de interdicție, așa că e plăcut să îi avem din nou prezenți în casă”.

„A fost foarte bine. B. decisese singur că va renunța la social media și am vorbit despre asta ca familie. Poate fi greu, dar știm că pe termen lung va fi mai bine pentru noi toți. Chiar și B. recunoaște efectele social media și se bucură că se iau măsuri”.

„Fiica mea are șase ani și se uită la YouTube. Deja prezintă semne de probleme legate de imaginea corporală – nu vrea să mănânce, vrea să fie frumoasă. Hățișul în care te pot duce algoritmii este îngrozitor. Totuși, pe lângă interdicții, conținutul ar trebui reglementat cumva, astfel încât materialele de calitate foarte proastă să nu fie disponibile. Măcar pe aplicații precum Netflix, unde conținutul are un anumit nivel de control și calitate”.

„Băiatul meu de 15 ani nu este afectat și chiar pare ușurat, deși e puțin îngrijorat despre cum va mai cunoaște fete acum! A recunoscut că Snapchat este în special o aplicație de care, în secret, e bucuros să scape, pentru că ` nu se întâmplă nimic bun acolo`. Aștept să văd cum va afecta asta, sper pozitiv, tinerele fete. În experiența mea, social media este o plagă pentru sănătatea lor mintală și sper că acesta e un pas în direcția corectă”.

„Am vorbit despre cum va comunica fiica mea cu prietenii. E surprinsă că Discord nu e pe listă, pentru că `este cel mai rău`, spune ea. Unele dintre prietenele ei au reușit să păcălească recunoașterea facială la Snap și TikTok. Nu am verificat. Oricum, aseară a stat la telefon cu prietenele, deci simt că e încă `conectată`, dar probabil expusă la mai puțin gunoi digital. Spune: `adulții sunt proști – cineva va inventa altă aplicație`".

„E foarte rău. Copilul meu are 15 ani. Unii prieteni sunt blocați, alții nu. Majoritatea găsesc metode să evite interdicția, ceea ce duce la excluderea unei minorități. Este îngrozitor pentru ei".

„Unul dintre lucrurile care mă îngrijorează la interdicția pentru sub 16 ani este că există tineri izolați fizic sau social, în orașe mici sau comunități rurale, care vor pierde un sprijin online vital. Sper că guvernele s-au gândit la asta. Ei au nevoie de această linie de salvare. După cum știm, homofobia încă există în societatea noastră în 2026 și nu putem permite ca tinerii să treacă prin traumatismele prin care am trecut eu ca adolescent. Asta are repercusiuni pe viață. Se estimează că tinerii australieni atrași de același gen au rate de tentative de suicid de până la 14 ori mai mari decât colegii lor heterosexuali”.

„Pentru mine este o ușurare. Acum am sprijin guvernamental. Fără interdicție, eram responsabilă pentru siguranța online a fiului meu, având putere limitată să îl protejez. În plus, autoritatea mea parentală era zdruncinată de presiunea socială și a grupului de colegi. Acum simt că guvernul ne susține și sunt ușurată că țara noastră ia în serios siguranța online a tinerilor. Mulți părinți sunt orbi la ceea ce fac copiii lor online. Eu lucrez cu tineri și știu realitatea”.

„Copiii se simt alienați, infantilizați și neîncrezători. Ei (și eu) am prefera reglementarea companiilor de social media, nu a copiilor. Știm că asta e imposibil într-o lume în care banii sunt mai importanți decât bunăstarea”.

„Nepoata mea este social izolată din cauza dizabilităților. Depinde de social media pentru a facilita conexiunea și pentru a se menține la curent cu informațiile culturale. Părinții ei deja îi monitorizează accesul și sunt atenți să observe dacă ceva nu merge bine”.

„Fiul meu și-a pierdut capacitatea de a câștiga bani prin YouTube. Canalul lui este monetizat, cu 2.500 de abonați, 350 de videoclipuri, 15.000 de ore de vizionare și 600.000 de vizualizări. A fost o călătorie pe care am făcut-o împreună, ca echipă (ca hobby). A încetat să mai creeze conținut când a auzit că YouTube intră sub interdicție. Este păcat, pentru că era un model foarte bun pentru copiii de vârsta lui și mai mici”.

„Deși susține parțial interdicția, mă îngrijorează că fiica mea și alți adolescenți nu-și vor putea contacta prietenii tocmai când încep vacanțele. Momentul este teribil – până nu sunt deconectați, nu își vor da seama că aveau doar contactele din social media pentru a organiza mersul la film, la cumpărături, invitații, etc. Multe conexiuni față în față se vor pierde, pentru că nu pot lua legătura din cauza unei politici gândite de oameni care cred că încă folosim telefonul fix și cartea de telefoane”.

„Noi vedem asta ca pe o linie de salvare. Fiica noastră este dependentă de telefon, iar mai puțin timp pe rețele și mai multe conexiuni reale nu pot fi decât lucruri bune. Sincer, nu sunt deloc îngrijorată de partea de conexiuni – cred că la 16 ani există un nivel de maturitate care să înțeleagă cum sunt concepute aceste platforme și să fie atentă la ce postează. Dacă așteptarea până la 16 ani salvează chiar și o singură viață de la bullying, merită”.

„Copilul meu folosește YouTube, TikTok și Instagram pentru educație. Notele ei s-au îmbunătățit semnificativ datorită videoclipurilor care îi explică temele eficient și simplu. Sunt foarte mândră de ea. Fiica mea muncește enorm la școală și folosește aceste surse online pentru învățare, dar în pauze le folosește și pentru divertisment. Interdicția afectează viețile a milioane de adolescenți australieni ca ea. Muncesc din greu, obțin note bune, studiază și merită puțin timp de scroll pentru a se conecta cu persoane de vârsta lor”.

„Fiica mea de 13 ani nu a avut nicio problemă să treacă verificările de vârstă la Snapchat, TikTok și Instagram. Acum le face și pentru prietenii ei. Știam că adolescenții vor găsi metode să ocolească regulile, dar nu credeam că va fi atât de simplu”.

„Fiica mea de 15 ani este foarte stresată pentru că este pe cale să-și piardă conexiunile sociale. Toți prietenii ei de 14-15 ani au fost verificați ca având 18 ani de către Snapchat, dar ea a fost identificată ca având sub 16 ani. Așa că prietenii ei vor continua să folosească Snapchat pentru a vorbi și a organiza evenimente, iar ea va rămâne pe dinafară”.

„Sunt recunoscătoare că guvernul a adoptat această interdicție. Fiica mea are acum 17 ani, deci nu este afectată, dar poate distinge între aspectele `sănătoase` și cele `nesănătoase` ale utilizării rețelelor sociale începând de la 13 ani”.

„Au existat seri în acest an când problemele dintre prieteni apărute pe Snapchat afectau toată familia, în momente în care toți aveam nevoie să ne deconectăm după școală și muncă. Nu e ca atunci când eram eu copil și puteai pur și simplu să te duci acasă și să ai timp pentru tine. În trecut, când aveai o problemă cu cineva, puteai să te îndepărtezi. Acum nu mai există distanță, nici măcar când elevul ajunge acasă”.

„Am mers înaintea interdicției și am închis noi conturile, fără să depindem de altcineva. Ea e OK cu asta. Mai are mai puțin de un an până împlinește 16 ani, iar prietenii își împart numerele pentru SMS și se conectează pe WhatsApp. Au făcut apeluri video. Știu că încă se uită la YouTube, pentru care nu ai nevoie de cont. E cam devreme să spun, dar serile par puțin mai liniștite. Sper că telefonul va sta mai mult deoparte și vom citi mai multe cărți”.

„Fiul meu este autist și are probleme de sănătate. Are opțiuni sociale limitate. Google a indicat că îi va suspenda contul premium, dar poate folosi YouTube delogat. Asta înseamnă că va primi reclame, iar eu pierd uneltele parentale”.

„Comunic cu nepoții mai mari prin Snapchat. Avem un grup de familie în care adolescenții și adulții țin legătura, iar asta ne ajută să menținem conexiunea pe o platformă cu care ei sunt confortabili. Trece peste diferențele generaționale, iar adolescenții sunt mult mai dispuși să se exprime decât față în față. Această interdicție ne va priva de funcționalitatea și comunicarea aceasta, mai ales pentru membrii familiei aflați la distanță”.

„Nu înțeleg cum ajung politicienii la astfel de decizii. Orice afirmă că va face interdicția, va da naștere altor probleme neprevăzute, la fel cum taxa pe țigări a dus la o piață neagră de bani lichizi. Internetul este rezilient în a ocoli blocajele și vor apărea noi platforme de social media, care vor fi și mai rele”.

Copiii din Australia s-au trezit, miercuri, fără acces la conturile lor de social media, în urma unei interdicții fără precedent la nivel mondial, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi adictivi, prădători online și agresori digitali. Nicio altă țară nu a adoptat măsuri atât de drastice, iar implementarea noii legi este urmărită îndeaproape de legislatori din întreaga lume.

Majoritatea celor 10 platforme interzise – Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch și X – spun că vor respecta legea, folosind tehnologie de verificare a vârstei pentru a identifica minorii sub 16 ani și a le suspenda conturile, însă nu cred că asta îi va face pe copii să fie mai în siguranță în mediul online.

Conform legii, platformele trebuie să demonstreze că au luat „măsuri rezonabile” pentru a dezactiva conturile utilizate de minori sub 16 ani și pentru a preveni deschiderea altora noi, pentru a evita amenzi de până la 49,5 milioane dolari australieni (32 milioane USD).

Ce fac platformele

Snapchat: utilizatorii sub 16 ani vor avea conturile suspendate timp de trei ani sau până când împlinesc 16 ani.

YouTube: utilizatorii vor fi deconectați automat pe 10 decembrie. Canalele lor nu vor mai fi vizibile, însă datele vor fi păstrate pentru a putea reactiva conturile după împlinirea vârstei de 16 ani. Copiii vor putea urmări în continuare videoclipuri fără autentificare.

TikTok: toate conturile folosite de sub-16 vor fi dezactivate pe 10 decembrie. Platforma spune că nu contează ce email sau nume a fost folosit – tehnologia de verificare a vârstei va identifica utilizatorul. Conținutul postat anterior de minori nu va mai putea fi vizualizat. TikTok încurajează părinții care cred că copiii au mințit la crearea contului să raporteze.

Twitch: nu va mai permite crearea de conturi noi minorilor sub 16 ani în Australia începând cu 10 decembrie, dar conturile existente ale minorilor vor fi dezactivate abia pe 9 ianuarie. Compania nu a explicat întârzierea.

Meta: a început să elimine conturile adolescenților sub 16 ani de pe Instagram, Facebook și Threads încă din 4 decembrie. Utilizatorii au fost invitați să își descarce conținutul, care va fi disponibil pentru reactivare după împlinirea vârstei.

Reddit: va suspenda conturile utilizatorilor sub 16 ani și va preveni deschiderea unora noi.

X (fostul Twitter): nu a răspuns cu privire la modul în care va respecta interdicția, dar se opune vehement legii, considerând-o o încălcare a libertății de exprimare.

Kick: nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Ce platforme nu sunt incluse

Pe lângă lista platformelor interzise există și o listă cu cele care nu intră momentan sub incidența legii: Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam și Steam Chat, WhatsApp și YouTube Kids.

Decizia de a exclude Roblox a fost văzută de mulți australieni ca fiind surprinzătoare, în contextul unor rapoarte recente care arată că unii copii ar fi fost vizați de prădători adulți în jocurile sale.

Comisarul eSafety, Julie Inman-Grant, a declarat că discuțiile cu Roblox au început în iunie, iar platforma a fost de acord să introducă noi controale, implementate luna aceasta în Australia, Noua Zeelandă și Țările de Jos, iar în alte zone din ianuarie.

Utilizatorii vor trebui să își verifice vârsta pentru a activa funcțiile de chat, iar comunicarea va fi permisă doar între persoane de vârste apropiate.