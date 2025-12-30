Oligarhul Alișer Usmanov scapă de ancheta din Germania după plata unei amenzi de 10 milioane euro. Era acuzat că a încălcat sancțiunile

Oligarhul născut în Uzbekistan este cunoscut ca fiind apropiat de președintele rus Vladimir Putin. FOTO: Hepta

Procuroii germani au renunțat la ancheta împotriva oligarhului rus Alișer Usmanov, în urma plății unei amenzi de 10 milioane de euro, potrivit Süddeutsche Zeitung.

Parchetul din München a anunțat această decizie, după ce l-a anchetat pe Usmanov, suspectându-l de două încălcări ale Legii privind comerțul exterior și de potențiale încălcări ale sancțiunilor.

Usmanov este considerat un susținător apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și al politicii sale față de Ucraina. Uniunea Europeană a impus sancțiuni Rusiei la câteva zile după atacul asupra țării din 28 februarie 2022. Usmanov se afla și el pe lista sancțiunilor.

Potrivit anchetatorilor, Usmanov era suspectat că ar fi plătit aproximativ 1,5 milioane de euro prin intermediul unor companii cu sediul în străinătate pentru supravegherea a două proprietăți de pe lacul Tegernsee între aprilie și septembrie 2022. De asemenea, el a fost acuzat că nu a declarat autorităților competente diverse obiecte de valoare, inclusiv bijuterii, tablouri și vinuri. Apărarea a contestat însă legătura lui Usmanov cu companiile și activele implicate și aplicabilitatea reglementărilor UE privind sancțiunile în cazul de față.

Având în vedere „circumstanțele specifice ale acestui caz particular”, procedura a fost întreruptă cu acordul Tribunalului Regional München II responsabil și al acuzaților.

„Pe lângă o serie de chestiuni juridice care nu au fost încă clarificate de cea mai înaltă instanță, a fost deosebit de important să se ia în considerare faptul că unele dintre presupusele încălcări s-au bazat pe formalități”, se arată în declarație.

Cine este oligarhul Alișer Usmanov

Multimiliardarul născut în Uzbekistan este cunoscut ca fiind apropiat atât de președintele rus Vladimir Putin, cu care se presupune că are legături financiare, cât și de fostul președinte Dmitri Medvedev, despre care se pare că a beneficiat de utilizarea personală a reședințelor luxoase ale lui Usmanov.

Mai mulți senatori americani au îndemnat administrația Donald Trump să-l includă pe Usmanov în raportul său privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, descriindu-l drept „unul dintre cei mai influenți oligarhi din punct de vedere politic ai Rusiei, cu legături strânse cu Kremlinul”.

OCCRP l-a asociat pe Usmanov cu peste o duzină de proprietăți de lux din Europa, precum și cu conturi bancare, ambarcațiuni și aeronave.

Un reprezentant al lui Usmanov a declarat pentru OCCRP la acea vreme că acesta nu a beneficiat niciodată de pe urma guvernului rus și nici de privatizarea activelor statului și că capitalul său a fost obținut exclusiv prin investiții transparente și prin gestionarea activelor.

Acesta a adăugat că proprietatea asupra majorității imobilelor a fost transferată familiei sale și că le putea folosi doar pe bază de chirie.

Oligarhii ruși amenință cu procese guvernele occidentale

Companiile controlate de oligarhii ruși pot da în judecată guvernele pentru legile pe care le adoptă, la tribunale offshore compuse din avocați corporatiști, potrivit unei analize The Guardian.

Cazurile sunt ținute la secret, spre deosebire de instanțele naționale, iar aceste tribunale nu permit dreptul de apel sau de revizuire judiciară. Dacă un tribunal stabilește că o lege sau o politică poate compromite profiturile proiectate ale corporației, acesta poate acorda daune de sute de milioane, chiar miliarde de euro.

Aceste sume nu reprezintă pierderi reale, ci bani pe care arbitrii decid că altfel ar fi putut să îi câștige compania.

Un caz aparte este cel al oligarhului Mikhail Fridman, unul dintre cei mai bogați ruși, cu o avere netă estimată la 15,1 miliarde de dolari. Acesta a intentat procese împotriva Regatului Unit, Luxemburgului și Ucrainei.

În Luxemburg, oligarhul rus contestă decizia guvernului de a impune sancțiuni împotriva sa în urma izbucnirii războiului în Ucraina și solicită despăgubiri în valoare de 13,8 miliarde de euro.