Un oligarh rus a angajat-o pe soția lui Tony Blair ca avocată. Cere despăgubiri de 14 miliarde de euro pentru sancțiuni

Oligarhul rus Mikhail Fridman contestă decizia guvernului britanic de a impune sancțiuni împotriva sa. FOTO: Hepta

Oligarhul Mikhail Fridman, unul dintre cei mai bogați ruși, cu o avere netă estimată la 15,1 miliarde de dolari, a intentat procese împotriva Regatului Unit, Luxemburgului și Ucrainei, solicitând despăgubiri pentru activele sale blocate și naționalizate. El este reprezentat în aceste cazuri de Cherie Blair, soția fostului prim-ministru britanic Tony Blair și coproprietară a firmei de avocatură Omnia Strategy, potrivit The Moscow Times.

În Luxemburg, oligarhul rus contestă decizia guvernului de a impune sancțiuni împotriva sa în urma izbucnirii războiului în Ucraina și solicită despăgubiri în valoare de 13,8 miliarde de euro.

Potrivit The Guardian, există opinii în rândul experților care consideră că întârzierea UE în utilizarea activelor rusești înghețate ca garanție pentru împrumutul acordat Ucrainei provine din teama Belgiei că ar putea fi dată în judecată în instanțele corporative offshore, în temeiul tratatului bilateral de investiții Belgia/Luxemburg-Rusia.

Procese la tribunalele offshore

Companiile controlate de oligarhii ruși pot da în judecată guvernele pentru legile pe care le adoptă, la tribunale offshore compuse din avocați corporatiști.

Cazurile sunt ținute la secret, spre deosebire de instanțele naționale, iar aceste tribunale nu permit dreptul de apel sau de revizuire judiciară. Dacă un tribunal stabilește că o lege sau o politică poate compromite profiturile proiectate ale corporației, acesta poate acorda daune de sute de milioane, chiar miliarde.

Aceste sume nu reprezintă pierderi reale, ci bani pe care arbitrii decid că altfel ar fi putut să îi câștige compania.

Implicarea în proces a lui Cherie Blair a atras critici din cauza unui potențial conflict de interese, deoarece Fridman dă în judecată și guvernul britanic.

În legătură cu acuzațiile, Omnia Strategy a declarat: „Nici doamna Blair, nici Omnia Strategy nu au primit instrucțiuni de la domnul Fridman cu privire la litigiul împotriva Regatului Unit, așa că nu putem comenta această chestiune.” Cuantumul creanței împotriva Luxemburgului este comparabil cu jumătate din venitul anual al statului.

Metoda prin care oligarhii încearcă să obțină despăgubiri în urma sancțiunilor

Pe 18 noiembrie, secretarul de stat pentru afaceri și comerț, Chris Bryant, a informat Parlamentul britanic că Friedman a inițiat proceduri împotriva Regatului Unit în cadrul mecanismului ISDS, sistemul de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat.

Acesta permite investitorilor să solicite arbitraj internațional, ocolind instanțele naționale, dacă consideră că au fost prejudiciați de deciziile guvernamentale.

Criticii subliniază că astfel de mecanisme devin un instrument de presiune asupra guvernelor. Tom Wills, directorul Mișcării pentru Justiție Comercială, a remarcat: „ISDS oferă investitorilor bogați o lacună legală pentru a contesta deciziile democratice. Acum vedem că această ușă din spate este exploatată de cineva sancționat pentru legăturile sale cu regimul rus.”

Fridman a încercat anterior să conteste sancțiunile britanice impuse împotriva sa la Înalta Curte din Londra, dar cererea sa a fost respinsă în 2023. El a fost sancționat în martie 2022 ca “oligarh pro-Kremlin” și rămâne supus restricțiilor pentru primirea de beneficii de la statul rus în calitate de director al Alfa Group.

LetterOne, un grup de investiții legat de Fridman, susține că a fost forțat să vândă operatorul britanic de telecomunicații Upp Corp la un preț sub „valoarea sa justă de piață” prin ordin al guvernului britanic, care a invocat riscuri de securitate națională. Motivul invocat a fost că trei dintre beneficiarii finali ai LetterOne erau cetățeni ruși.

În plus, ABH, o companie legată și de Fridman, solicită despăgubiri de peste 1 miliard de dolari în cadrul unor proceduri de arbitraj internațional pentru naționalizarea Sense Bank de către guvernul ucrainean în 2023. Banca se număra printre primele 11 cele mai mari bănci din țară după active. Compania solicită despăgubiri pe baza acordului de investiții din 2001 dintre Ucraina și Uniunea Economică Belgia-Luxemburg.