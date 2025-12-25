Trump a combinat urările de Crăciun cu atacuri politice. Mesaj pentru copii: „Ne asigurăm că nu intră în țară un Moș rău”

Donald Trump. sursa foto: Getty

Donald Trump a profitat de spiritul sărbătorilor pentru a trimite un mesaj care a stârnit din nou controverse. Liderul american a postat pe rețeaua sa Truth Social o urare de Crăciun în stilul său obișnuit, atacându-i direct pe adversarii săi politici, relatează Agerpres.

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor stângii radicale care fac tot ce pot pentru a ne distruge țara, dar eșuează lamentabil”, a scris președintele republican.

Trump acuză constant Partidul Democrat și, în special, pe Joe Biden pentru problemele economice, tensiunile sociale și crizele internaționale, iar în categoria „stângii radicale” îi include practic pe toți adversarii politici, chiar și pe cei moderați, notează AFP.

Mesaj pentru copii: „Ne asigurăm că nu intră în țară un Moș Crăciun rău”

Într-un alt moment devenit deja tradițional în SUA, Trump și Melania au participat la programul NORAD prin care copiii pot suna pentru a urmări traseul lui Moș Crăciun. Evenimentul a avut loc la Mar-a-Lago, în Florida.

„Îl monitorizăm pe Moș Crăciun în toată lumea pentru că vrem să ne asigurăm că este bun. Moș Crăciun este o persoană bună. Vrem să ne asigurăm că nu este un infiltrat, că un Moș Crăciun rău nu se infiltrează în țara noastră”, i-a spus Trump unui băiețel din Oklahoma.

Trump i-a mai spus unei fetițe care nu își dorea „cărbune” de Crăciun că acesta este „curat și frumos”, iar unui copil din Pennsylvania i-a transmis: „Sper că mama ta a votat așa cum trebuie”.

Alt copil a primit o altă „încurajare” marca Trump: i-a spus că are „cu siguranță un IQ ridicat” și că America are nevoie de mai mulți oameni ca el.

Președintele american își petrece sărbătorile la reședința sa privată din Mar-a-Lago, unde a ajuns încă de vineri. Și-a început zilele de Crăciun și Ajunul jucând golf, apoi a răspuns la telefoanele copiilor care au sunat la NORAD și urma să vorbească și cu trupele americane pentru a le transmite urări de sărbători.

Noi angajamente publice nu sunt programate pentru perioada Crăciunului, iar Trump este așteptat să rămână în Florida până după Anul Nou. Mar-a-Lago, club de lux și reședință exclusivistă cumpărată în 1985, a devenit în timpul mandatului său „Casa Albă de Iarnă”, loc frecvent de vacanță și chiar de întâlniri oficiale.