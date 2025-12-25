Atac masiv al Rusiei în Ucraina, în noaptea de Crăciun: cel puțin 4 morți, zeci de răniți și orașe lăsate în beznă

1 minut de citit Publicat la 12:33 25 Dec 2025 Modificat la 12:33 25 Dec 2025

Atac masiv al Rusiei în Ucraina, în noaptea de Crăciun. Foto:

Cel puțin patru oameni au murit și alți 35 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale în ziua de Crăciun, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat în cursul nopții 131 de drone. Apărarea antiaeriană a Ucrainei a reușit să intercepteze 106 dintre ele, însă cel puțin 22 au lovit ținte aflate în 15 locații diferite.

Atacurile nocturne au lăsat fără curent electric mai mulți locuitori din regiunile Cernigău, Sumî, Dnipropetrovsk, Harkov și Odesa. În regiunea Odesa, penele de curent au fost agravate de distrugerile provocate de lovituri rusești anterioare, a transmis Ministerul Energiei.

În regiunea Harkov, un atac rusesc asupra centrului regional al orașului Harkov a ucis un bărbat de 51 de ani și a rănit alte 15 persoane, 14 bărbați și o femeie. În atacuri separate, au fost răniți un bărbat de 64 de ani în satul Mitrofanivka și un bărbat de 56 de ani în Podoli, a precizat guvernatorul Oleh Sîniehubov.

În regiunea Odesa, un atac rusesc a provocat moartea unei persoane și rănirea altor două. De asemenea, forțele ruse au vizat infrastructura portuară și industrială a regiunii, declanșând un incendiu, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În regiunea Zaporojie, cinci persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra centrului regional al orașului Zaporojie, a informat administrația militară locală.

În regiunea Sumî, loviturile rusești din ultimele 24 de ore au rănit patru persoane, printre care o adolescentă de 17 ani, potrivit administrației militare locale.

În regiunea Herson, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești din ultima zi, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Donețk, două persoane au suferit răni în urma bombardamentelor rusești asupra orașului Kostiantînivka, a anunțat guvernatorul Vadîm Filașkin.

În regiunea Dnipropetrovsk, un atac rusesc a rănit un bărbat de 45 de ani în districtul Nikopol, potrivit guvernatorului Vladîslav Haivanenko.

În regiunea Cernigău, forțele ruse au vizat infrastructura critică din centrul regional al orașului Cernihiv, rănind o persoană, a transmis Consiliul Municipal.

Tot în regiunea Cernigău, o dronă a lovit un autoturism în comunitatea Snovsk, provocând moartea unui șofer în vârstă de 63 de ani. Un alt atac cu dronă, în aceeași zonă, a rănit o femeie de 37 de ani. De asemenea, o dronă rusească de tip FPV a lovit un autoturism în satul Novhorod-Siverskîi, ucigând un bărbat de 39 de ani, a declarat guvernatorul Viacheslav Ciaus.