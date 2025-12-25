Mesajul de Crăciun, transmis de Dan Voiculescu: "Să nu uităm de cei care ne-au făcut mari"

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a scris joi, pe blogul său, un mesaj emoţionant de Crăciun. Familia, credința și grija față de cei dragi au fost elementele-cheie în declaraţiile transmise cu prilejul Naşterii Mântuitorului, în care s-a subliniat importanța valorilor care dau sens vieții.

Profesorul Dan Voiculescu a vorbit în noul articol, publicat azi pe blogul său, despre rolul esențial al familiei și al înțelegerii profunde a nevoilor umane. fac diferența dintre o existență lipsită de direcție și o viață împlinită.

"Familia, credința și înțelegerea profundă a nevoilor ființei umane sunt reperele care fac diferența între o existență fără sens și o viață împlinită. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia minunată pe care mi-a dăruit-o", a scris profesorul Dan Voiculescu pe blogul său.

Intitulat "Să nu uităm de cei care ne-au făcut mari", articolul de astăzi, 25 decembrie, s-a încheiat astfel:

"Știu că pentru mulți părinți și bunici aceste sărbători sunt umbrite de lipsuri și de grija zilei de mâine. Îi îndemn pe toți copiii și nepoții să-și găsească un răgaz pentru un telefon sau o vizită la cei care i-au făcut mari".