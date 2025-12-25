Misterul a sute de pantofi din epoca victoriană, găsiţi pe o plajă din Marea Britanie. Are legătură cu un eveniment de acum 150 de ani

Aproape 450 de pantofi din epoca victoriană au fost găsiţi pe o plajă din Marea Britanie. Sursa foto: Facebook / Beach Academy CIC

Sute de pantofi din epoca victoriană, care au cuie în talpă, au fost descoperiți pe o plajă din Marea Britanie. Apariția lor a stârnit o serie de întrebări, însă, ulterior, au apărut informaţii potrivit cărora aceştia ar avea legătură cu un eveniment care a avut loc în urmă cu 150 de ani, a relatat BBC.

Cizmele din piele neagră, despre care se crede că datează din secolul al XIX-lea, au fost găsite de voluntari care curățau plaja Ogmore By Sea, situată în Vale of Glamorgan, sudul Țării Galilor. Aproape 450 de pantofi s-au descoperit la Ogmore, dar și pe alte trei plaje din apropiere.

Emma Lamport, reprezentantă a organizaţiei Beach Academy, este cea care a descoperit încălțămintea. Potrivit declaraţiilor sale, la nivel local, se speculează că pantofii din epoca victoriană ar putea proveni de la o navă cargo italiană, care a naufragiat în urmă cu aproximativ 150 de ani. Este vorba despre vasul "Frolik", scufundat după ce ar fi lovit stânca Tusker Rock, aflată în apropiere, la aproximativ 3 km vest de plaja Ogmore și vizibilă doar la reflux.

"Cea mai puternică teorie este că pantofii provin dintr-o epavă numită «Frolic», care a lovit Tusker Rock acum aproximativ 150 de ani. Transporta pantofi și alte mărfuri din Italia", a declarat Emma Lamport, potrivit The Sun.

Fondatoarea Beach Academy a mai precizat că aproape 300 de obiecte au fost găsite într-o singură zi la Ogmore by Sea Beach pe 18 decembrie, iar de atunci au fost descoperite și altele.

"Aceștia au fost aduși de apele râului Ogmore, iar din când în când mai apar, mai ales atunci când are loc eroziunea malurilor râului", a spus Emma, a cărei companie a îndepărtat peste 12.000 de deșeuri de pe plaje.

Emma Lamport a mai menţionat în timpul declaraţiilor că organizaţia a început un proiect de restaurare din septembrie, în încercarea de a curăța deșeurile marine care se pot încorpora în bazinele de stâncă şi a subliniat că ea şi colegii săi nu se așteptau să găsească sute de pantofi victorieni.

"Ne dorim să readucem habitatele din bazinele stâncoase la starea lor naturală inițială, prin îndepărtarea deșeurilor marine care se află acolo de mult timp, fie înglobate în sedimente, fie prinse între stânci", a mai declarat fondatoarea Beach Academy.