Fondatorul Telegram Pavel Durov, care are deja peste 100 de copii, a anunțat că vrea sute de urmași: Veți avea o parte din avere

Aşa cum a declarat de mai multe ori, Pavel Durov este donator activ de spermă în 12 țări din 2010. Sursa foto: Hepta

Miliardarul rus Pavel Durov, în vârstă de 41 de ani, fondatorul aplicației de mesagerie criptată Telegram, a declarat că are deja peste 100 de copii, dar vrea mai mulți şi a invitat femei „tinere și în formă” să vină la o clinică din Moscova pentru inseminare artificială: „Veți avea o parte din averea mea de 15 miliarde de dolari”.

Născut la Sankt Petersburg, dar apatrid de un deceniu, este un colecționar de cetățenii care locuiește acum în Dubai. Este solitar, vegan și mereu îmbrăcat în negru, precum Neo, protagonistul din Matrix care eliberează umanitatea de jugul mașinăriilor. Cu o avere netă de 15 miliarde de dolari, dar fără proprietăți, pentru că „ceea ce deții, te deține pe tine”, și el este convins, la fel ca americanul Elon Musk, de declinul Occidentului și de amenințările la adresa libertăților personale reprezentate de legile privind viața privată.

Cel mai bogat om din lume, Musk, are oficial 13 copii cu patru femei diferite, însă o anchetă a Wall Street Journal, preluată de La Repubblica, susține că sunt mult mai mulți, pentru că a lăsat mai multe femei însărcinate, apoi le-a plătit să tacă. Acum, aceeaşi publicaţie relatează că Durov încearcă și el să populeze lumea cu urmașii săi. Și, așa cum a declarat el însuși într-o postare pe platforma sa anul trecut, este posibil să aibă deja în jur de o sută de copii, pe lângă cei șase care poartă numele său, de la trei partenere diferite.

Aşa cum a declarat de mai multe ori, Durov este donator activ de spermă în 12 țări din 2010, o „pasiune” născută după ce a făcut prima sa „donație” unui prieten. Și, în ciuda faptului că locuiește în Dubai, din 2024 proiectul său se concentrează în principal în Rusia, unde recrutează potențiale mame „sănătoase și atractive” prin intermediul reclamelor de pe rețelele sociale. Invitația îndeamnă femeile să se prezinte la clinica AltraVita din Moscova, unde miliardarul va plăti pentru toate procedurile. De asemenea, Durov le atrage cu ideea că va lăsa o parte egală din moștenirea sa copiilor săi biologici, având în vedere că averea sa netă este estimată de Forbes la 17 miliarde de dolari.

Declarațiile sale au stârnit un val de cereri din partea femeilor ruse: „Multe au venit în formă excelentă, bine educate și atractive”, a declarat un fost medic de la clinică pentru WSJ, adăugând că femeile trebuiau să fie singure pentru a evita complicațiile legale. „Vor să aibă un copil de la un anumit tip de bărbat. Consideră că acea figură paternă este persoana potrivită.”

Între timp, multe familii susțin deja că au descendenți de-ai săi în casele lor, iar Durov s-a declarat mulţumit de această situaţie: „Dacă voi stabili că acei copii au ADN-ul meu, într-o zi în viitorul îndepărtat, sperăm că nu mai devreme de 30 de ani, le voi lăsa o parte din averea mea.”

Miliardarul a mai adăugat că dorește să-și facă publice codurile ADN, astfel încât frații biologici să se poată reuni. „O lume întunecată, distopică avansează spre noi”, a scris Durov în octombrie, vorbind despre măsuri precum identificarea digitală online, verificarea vârstei pe site-urile de pe internet și chiar arestări pentru declarații postate pe rețelele sociale în anumite țări. „Ne îndreptăm spre autodistrugere: morală, intelectuală, economică și chiar biologică.”

Principalul „distribuitor” al spermei lui Durov este clinica de fertilitate AltraVita, cu sediul la Moscova, care deservește ruși bogați și clienți internaționali, promițând embrioni „selecționați” prin screening pentru identificarea bolilor genetice. A fost fondată de geneticianul Serghei Iakovenko, un prieten vechi al lui Durov și, de asemenea, cercetător în clonarea umană. Se crede că el l-a convins pe prietenul său în acest demers. „Lipsa spermei sănătoase este o problemă serioasă la nivel mondial și sunt mândru că mi-am adus contribuția pentru a o atenua”, a scris Durov.

Postarea respectivă i-a atras atenția „concurentului” Musk, care a răspuns în glumă comparându-l cu Ginghis Han, citând indirect cercetări care sugerează că cel puțin 16 milioane de oameni din întreaga lume au gene descendente de la liderul militar din secolul al XIII-lea.