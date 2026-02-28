Este invazie de lăcuste în insulele Canare. Autoritățile se tem că situația scapă de sub control

<1 minut de citit Publicat la 10:00 28 Feb 2026 Modificat la 10:48 28 Feb 2026

În Lanzarote, zonele afectate includ și destinații turistice frecventate / sursă foto: Getty Images

În mai multe destinații turistice populare, precum Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria și Fuerteventura este invazie de lăcuste. Autoritățile din Insulele Canare avertizează că este posibil ca situația să scape de sub control.

În ultimele zile, lăcustele au invadat Insulele Canare. Imagini apărute în mediul online arată sute de lăcuste care acoperă zone întinse de câmp.

Insectele nu reprezintă un pericol pentru oameni, însă pot afecta culturile agricole, inclusiv podgoriile, dacă fenomenul evoluează într-o invazie de proporții, așa cum s-a întâmplat în urmă cu aproximativ două decenii.

Din acest motiv, guvernul din Lanzarote a activat deja serviciile de mediu, care vor rămâne în alertă maximă în următoarele 48 de ore, potrivit Express.co.uk.

Potrivit specialiștilor, insectele au ajuns din vestul Saharei, favorizate de condițiile recente de umiditate și temperaturi blânde.

Roiuri de lăcuste au fost observate și în nordul insulei Tenerife.

În Lanzarote, zonele afectate includ și destinații turistice frecventate, precum Arrecife, Costa Teguise, Famara, Uga și Tahíche.

O invazie similară a lovit Lanzarote în urmă cu 20 de ani, atunci când terenurile agricole au fost afectate, iar viața de zi cu zi a localnicilor a fost afectată.

Numărul insectelor a fost atât de mare încât au intervenit echipele de pompieri pentru a le elimina.