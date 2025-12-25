VIDEO Un mafiot italian care era căutat de 3 ani se ascundea chiar în casa lui. Își făcuse buncăr în spatele caloriferului

În cadrul unei percheziții amănunțite a apartamentului şefului mafiot de la periferia oraşului Napoli, carabinierii au descoperit mecanismul secret. Sursă foto: Getty Images

Ciro Andolfi, care era inclus printre cei mai periculoși 100 de fugari din Italia, a fost arestat. Șeful mafiot se ascundea într-un buncăr construit în interiorul casei sale din Napoli, Italia. Fugar din 2022, italianul este o figură proeminentă a mafiei Camorra şi va trebui să execute acum o pedeapsă de 8 ani şi 3 luni.

Ciro Andolfi , în vârstă de 49 de ani, fugar din 2022, nu își părăsise niciodată locuința din cartierul Barra din Napoli. Șeful mafiei locuia într-un buncăr construit în interiorul apartamentului său, o cameră secretă cu o intrare ascunsă în spatele unui calorifer, greu de localizat, relatează Corriere della Sera.

Capturarea mafiotului italian a fost rezultatul unei anchete complexe, iar în cadrul unei percheziții amănunțite a apartamentului de la periferia oraşului Napoli, carabinierii au descoperit mecanismul secret.

Membru important al clanului Andolfi-Cuccaro, dominant în zona Barra din Napoli și inclus anterior în lista celor mai periculoși 100 de fugari din Italia, Andolfi este acuzat de conspirație criminală de tip mafiot , extorcare agravată folosind metode mafiote și corupție.

La scurt timp după ce a început să fie fugar și în urma raidului poliției din noiembrie 2022 care a dus la arestarea a 63 de persoane asociate cu clanul De Luca Bossa , cu sediul în cartierul Ponticelli, casa lui Andolfi a fost ținta unui avertisment. Persoane aflate pe scutere au tras mai multe focuri de armă asupra apartamentului șefului mafiot, un avertisment din partea clanurilor rivale.