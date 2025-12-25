Cum sărbătoresc ucrainenii al patrulea Crăciun în mijlocul războiului. "E dificil să îţi regăseşti puterea după atacuri, când ai copii"

Unii dintre ucraineni au preferat să meargă în Ajun de Crăciun la târgurile deschise în diferite oraşe ale ţării aflate în conflict cu Rusia. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ucrainenii îşi găsesc cu greu speranţa să sărbătorească al patrulea Crăciun în mijlocul războiului care le-a schimbat radical vieţile. La Kiev, oamenii au mers la târgurile festive, încercând să se bucure pentru câteva clipe de o aparentă normalitate, în ciuda atacurilor şi a penelor de curent tot mai dese. "E dificil să îţi regăseşti puterea după atacuri, mai ales când ai copii", a spus o tânără ucraineancă.

Pe fondul tensiunii permanente, autoritățile ucrainene au raportat un val continuu de atacuri asupra infrastructurii energetice, ceea ce a dus la pene de curent pe întreg teritoriul țării chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit operatorului național Ukrenergo, programe de opriri planificate ale energiei electrice au fost impuse în toate regiunile, ca măsură de conservare după noile lovituri asupra rețelelor energetice, ca efect al bombardamentelor rusești asupra facilităților de producție și distribuție a energiei, a relatat Ukrainska Pravda.

"Toată lumea ar trebui să fie bine dispusă astăzi, pentru că trăim vremuri foarte grele. Astăzi, pentru ca noi să sărbătorim Forțele Armate ale Ucrainei, ei fac tot posibilul să ne asigure o stare de spirit bună. Cea mai importantă dorință este ca țara noastră să fie liberă, ca războiul să se termine, ca băieții noștri să se întoarcă acasă", a declarat un bărbat din Ucraina. În Ajung de Crăciun, președintele Volodimir Zelenski s-a adresat naţiunii cu un mesaj emoţionant.

"Sincer, este foarte dificil să-ți regăsești puterea după astfel de atacuri, dar având doi copii, trebuie să îi susțin, să merg mai departe, să fiu fericită și să vin aici pentru a-mi regăsi buna dispoziție și să fiu fericită. Să am speranța că totul va fi bine", a spus o tânără ucraineancă.

"Suntem fără electricitate aproape tot timpul"

Ministerul Energiei a anunțat că, deși echipele de tehnicieni lucrează la restaurarea sistemului, restricțiile rămân în vigoare inclusiv în ziua de 25 decembrie, iar cetățenii au fost avertizați să consulte programele de întreruperi pe resursele oficiale ale companiilor locale.

O altă tânără mamă din Ucraina a declarat în Ajun de Craciun: "Sunt probleme cu lumina, este foarte puțină lumină. Aici totul este frumos și bine iluminat, dar acestea funcționează cu generatoare. Noi nu avem generator acasă. Dar găsim timpul, ocazia și puterea să ne înveselim, să bem cafea, ceai, să ne zâmbim unii altora și să spunem că, slavă Domnului, am supraviețuit acestei nopți și sperăm că vom supraviețui și celei următoare".

"În prezent, suntem fără electricitate aproape tot timpul. Dar ne-am asumat responsabilitatea de a organiza sărbătoarea în ciuda tuturor lucrurilor, în ciuda întunericului și în ciuda provocărilor", a spus un ucrainean.

În ciuda acestor dificultăți, comunități din orașe precum Lviv sau Odesa au continuat tradițiile de Crăciun, unii locuitori petrecând sărbătoarea la lumina lumânărilor sau a generatoarelor portabile, exprimând totodată speranța pentru pace și normalitate.