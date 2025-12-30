Cele mai mari temeri ale românilor pentru 2026: creşterea taxelor şi a impozitelor. Antreprenor: "Mi-aş putea pierde angajaţii"

Cele mai mari temeri ale românilor pentru 2026: creşterea taxelor şi a impozitelor. Sursa foto: Getty Images

Românii sunt îngrijoraţi pentru noul an, după un 2025 marcat de măsuri de austeritate. Pentru 2026, cei mai mulţi se tem de creşterea taxelor şi de această incertitudine economică. Un antreprenor afirmă că-i este frică de o nouă creştere a TVA-ului, care i-ar putea pune afacerea în pericol.

"Din punctul meu de vedere, cele mai mare temeri ar fi creşterea taxelor şi a impozitului la maşini. Nu rămânem cu nimic pozitiv din 2025, din punct de vedere economic", a afirmat un bărbat.

"Nu mai avem de muncă, ne-au pus multe taxe şi impozite. O să fie foarte greu", a spus un alt român, supărat.

"Cred că cea mai mare temere pentru mine este că îmi pierd angajaţii. Mi-e frică de impozite, de TVA-uri. E foarte mare TVA-ul acum. Ne omoară TVA-ul. Din 2025, rămânem cu promisiunile", a afirmat un antreprenor.

2026 aduce un nou val de concedieri în România

Un val de concedieri loveşte România chiar la începutul anului 2026. Mii de oameni vor rămâne fără locuri de muncă după ce mai multe fabrici au anunţat concedieri colective sau chiar închideri. Sunt 3 sectoare afectate în momentul de față de valul de concedieri: sectorul auto, a mobiliei și IT, din care au plecat zeci de mii de oameni anul acesta.

Concedieriile vin în contextul în care în ultimul an în România au rămas fără locuri de muncă 19.000 de oameni. Cele mai multe restructurări de personal s-au făcut în sectorul industrial (auto, fabrici) şi în fabricarea autovehiculelor de transport. Au fost daţi afară şi oameni care lucrau în servicii sau comerţ.

De la începutul anului, din industria de automobile au dispărut 10.000 de oameni, din IT au fost concediați 3.000, iar din industria mobilei, acolo unde s-au închis și fabrici, au fost disponibilizați 2.000 de angajați. Cifrele sunt mai rele de la un sector la altul.

Bolojan a anunţat că vor fi daţi oameni afară

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, înainte de Crăciun, premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în 2026, "în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară”.

"În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu.

Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”, a declarat Ilie Bolojan.