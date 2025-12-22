Ilie Bolojan: „În cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară. Nu trebuie să ne ascundem”

Publicat acum 56 minute

"Ca și în lumea politică, și în lumea justiției o problemă importantă este lipsa încrederii cetățenilor. Autoritatea și credibilitatea au legătură directă cu încrederea. Dacă există o încredere bună, ceea ce, din păcate, nu există, o sentință judecătorească e credibilă; dacă nu, ea poate fi contestată. La fel se întâmplă și într-o decizie publică sau administrativă. Trebuie, așadar, văzut cum putem îmbunătăți activitatea astfel încât gradul de încredere să crească. Fără să fiu specialist, sunt trei aspecte care influențează percepțiile. Calitatea actului de justiție de a genera siguranță depinde de calitatea legilor – cu cât avem legi mai bune, mai clare și mai fără echivoc, cu atât posibilitatea de interpretare scade.

Oamenii au sentimentul de neîncredere pentru că își doresc ca, la instanțe diferite, în spețe identice, să se dea sentințe identice. Dacă acestea diferă, oamenii au o senzație puternică de nedreptate.

Al doilea element de bază este administrarea sistemului de justiție: cum sunt organizate instanțele, cum se fac completele. Administrarea poate influența prelungirea unui proces. În justiție, organizarea contează mult, iar criticile apărute în ultimele zile au vizat, în principal, aceste probleme legate de administrarea justiției.

Că ne place sau nu, mai sunt și oamenii. Legea este un instrument. Vedem că, chiar și în administrație, cu legi discutabile, există oameni care performează. La fel, în justiție, sunt importanți oamenii care pun în practică legile. Este esențial ca oamenii să aibă încredere.

Guvernul nu are competențe directe, dar ceea ce putem face este să identificăm aspectele legislative și de administrare care ar putea ține de guvern. Dacă constatăm că există modificări care ar îmbunătăți sistemul și sunt susținute de coaliție, le vom promova. Ministerul Justiției, care are, spun eu, una dintre cele mai mici capacități de implicare în justiție din Europa, poate, din poziția de membru al CSM, face anumite propuneri.

Trebuie să discutăm foarte deschis. Pentru țara noastră, în situația în care ne găsim, stabilitatea instituțiilor de stat este un element important. De această stabilitate depinde ratingul țării, adică dobânzile pe care le plătim. Italia, după 13 ani, și-a îmbunătățit ratingul de țară. Italia, la fel ca România, a avut multe guverne și, dacă nu ai predictibilitate, gradul de încredere, ratingul țării și dobânzile pe care le plătim au de suferit.

Auzim asta zilnic că pică guvernul Bolojan și aflăm, de multe ori, despre noi lucruri pe care nu le știm. Acest tip de folclor, de știri pe surse, este unul dintre lucrurile pe care am observat că funcționează, dar trebuie să fim atenți la anumite aspecte și să discutăm doar despre ceea ce are fundament", a spus Bolojan.