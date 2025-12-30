Tragedie înainte de Anul Nou. Doi oameni au murit după ce au căzut cu camionul într-o râpă, pe Valea Arpașu Mare

Publicat la 23:57 30 Dec 2025 Modificat la 00:35 31 Dec 2025

Accident mortal pe Valea Arpașu Mare. Sursă foto: ISU Sibiu

Un accident grav s-a petrecut marți noaptea în județul Sibiu, în Valea Arpașu Mare.

Potrivit pompierilor sibieni chemați la intervenție, un camion care transporta lemne s-a răsturnat într-o râpă în timp ce se deplasa pe un drum forestier.

Conform ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și una de primă intervenție.

În sprijinul pompierilor sibieni au venit un echipaj SMURD și o autospecială de stingere de la Secția de Pompieri Victoria din cadrul ISU Brașov.

De asemenea, la locul accidentului au ajuns și salvatorii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și Serviciului Public Local Salvamont Victoria.

Ei au găsit în zonă doi bărbați decedați, care prezentau rigiditate cadaverică.

La ora acestei actualizări, echipajele de intervenție acționau pentru extragerea lor din râpă.