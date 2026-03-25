Marea Britanie vrea să vadă cum ar fi viața adolescenților fără social media: Începe testul care îi sperie pe tineri

3 minute de citit Publicat la 08:58 25 Mar 2026 Modificat la 09:01 25 Mar 2026

Interzicerea rețelelor sociale, „stingerea digitală” pe timpul nopții și limitarea timpului petrecut în aplicații vor fi testate în casele a sute de adolescenți din Marea Britanie.

Experimentul, coordonat de guvernul britanic, va implica 300 de tineri, potrivit BBC. Pentru unii dintre ei, aplicațiile de social media vor fi complet dezactivate, pentru alții vor fi blocate pe timpul nopții sau limitate la o oră pe zi. Va exista și un grup în care nu se schimbă nimic, pentru a putea compara experiențele.

Testul vine în paralel cu o consultare publică lansată de autorități, care analizează dacă Marea Britanie ar trebui să urmeze exemplul Australiei și să interzică accesul copiilor sub 16 ani la multe platforme de social media.

Ministrul tehnologiei, Liz Kendall, a explicat că scopul este „testarea diferitelor opțiuni în viața reală”.

„Aceste proiecte pilot ne vor oferi datele de care avem nevoie pentru a decide pașii următori, pe baza experiențelor familiilor implicate”, a spus ea.

Adolescenții și părinții care participă la experiment vor fi intervievați înainte și după desfășurarea acestuia, pentru a se vedea ce impact au măsurile.

Între timp, consultarea privind o posibilă interdicție a rețelelor sociale pentru minori rămâne deschisă până pe 26 mai. Ideea are susținere politică largă, iar țări precum Franța, Spania sau Indonezia analizează, la rândul lor, măsuri similare după modelul Australiei. Inițiativa este sprijinită și de unele organizații și ONG-uri pentru protecția copiilor.

Nu toată lumea este însă convinsă. Unii experți avertizează că astfel de restricții pot fi ușor ocolite sau că i-ar putea împinge pe copii către zone mai puțin sigure ale internetului. Alții cred că problema ar trebui rezolvată direct la sursă, prin obligarea companiilor tech să facă platformele mai sigure, nu doar prin interdicții.

Rani Govender, responsabilă de politici privind siguranța copiilor online la NSPCC, spune că inițiativa guvernului este binevenită, dar trebuie urmată de măsuri concrete.

„Companiile tech trebuie să integreze siguranța în fiecare dispozitiv, platformă și instrument de inteligență artificială, astfel încât copiii să nu fie expuși la conținut dăunător sau ilegal și să aibă acces doar la servicii potrivite vârstei lor”, a declarat ea pentru BBC.

Potrivit acesteia, dacă aceste lucruri nu se întâmplă, o interdicție pentru cei sub 16 ani ar fi, totuși, mai bună decât situația actuală.

De cealaltă parte, Molly Rose Foundation consideră că este corect ca guvernul să analizeze atent opțiunile, în loc să introducă rapid interdicții care s-ar putea dovedi ineficiente.

„Părinții își doresc măsuri clare și bazate pe dovezi pentru a-și proteja copiii online, iar aceste teste vor oferi informații utile despre cât de fezabile sunt astfel de intervenții”, a declarat directorul executiv Andy Burrows.

Cum va funcționa experimentul

Programul pilot se va desfășura în casele a 300 de adolescenți din întreaga țară.

Participanții vor fi împărțiți în patru grupuri. Trei dintre ele vor testa diferite tipuri de restricții, iar al patrulea va fi grup de control, fără schimbări.

Unul dintre grupuri va avea complet dezactivate cele mai populare aplicații, pentru a simula o eventuală interdicție totală.

Celelalte două grupuri vor testa variante mai „blânde”: fie limitarea utilizării la 60 de minute pe zi, fie blocarea accesului între orele 21:00 și 07:00.

Adolescenții vor fi întrebați cum le influențează aceste restricții viața de familie, somnul și performanța școlară.

Guvernul vrea să afle și ce dificultăți apar în practică, de exemplu cât de ușor pot fi setate controalele parentale sau dacă tinerii găsesc metode de a le ocoli.

Datele obținute vor fi analizate de oficiali și cercetători, alături de răspunsurile primite în cadrul consultării publice, care a adunat deja aproape 30.000 de opinii.

Miniștrii spun că aceste teste vor fi completate de ceea ce numesc „primul mare studiu științific din lume” privind efectele reducerii utilizării rețelelor sociale în rândul adolescenților.

Studiul independent, finanțat de Wellcome Trust, va începe mai târziu în acest an și va fi coordonat de Bradford Institute for Health Research și de psihologul Amy Orben de la Universitatea Cambridge.

Vor participa 4.000 de elevi cu vârste între 12 și 15 ani din zece școli din Bradford. Cercetarea își propune să analizeze cum influențează reducerea accesului la social media aspecte precum somnul, anxietatea, relațiile sociale, dar și absențele sau bullyingul în școli.

Profesorul Amy Orben spune că studiul vine să acopere lipsa de date solide privind impactul real al rețelelor sociale asupra copiilor și efectele pe care le-ar putea avea limitarea acestora.