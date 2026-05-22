România, pe ultimul loc în UE la accesul la tratamente noi. Pacienții așteaptă chiar şi 3 ani pentru medicamente compensate

1 minut de citit Publicat la 11:55 22 Mai 2026 Modificat la 12:00 22 Mai 2026

În medie, un pacient român așteaptă 1.110 zile pentru a beneficia de un tratament nou Sursa foto: Getty Images

Românii așteaptă, în medie, trei ani pentru acces la tratamente inovatoare. Pacienții și specialiștii avertizează că întârzierile pot face diferența dintre viață și moarte, în condițiile în care România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la viteza de compensare a medicamentelor noi.

Potrivit celui mai recent raport W.A.I.T., doar 17% dintre medicamentele aprobate la nivel european în perioada 2021-2024 sunt compensate pentru pacienții din România. În comparație, Cehia compensează 50% dintre aceste tratamente, iar Polonia și Bulgaria câte 46%.

În medie, un pacient român așteaptă 1.110 zile pentru a beneficia de un tratament nou. Vorbim despre copii diagnosticați cu boli rare, pacienți oncologici sau persoane cu afecțiuni cronice, pentru care timpul pierdut înseamnă agravarea bolii, mai multe spitalizări și o scădere drastică a calității vieții.

Specialiștii atrag atenția că România alocă cel mai puțin pentru sănătate și medicamente comparativ cu alte state europene, iar pacienții ajung să suporte din propriul buzunar aproape un sfert din costurile tratamentelor.

Reprezentanții industriei farmaceutice cer o strategie clară pentru introducerea medicamentelor inovatoare în sistemul de sănătate. Printre soluțiile propuse se numără accelerarea procedurilor de compensare, predictibilitate în finanțarea terapiilor noi, reforma mecanismelor de rambursare și creșterea accesului pacienților români la studii clinice.

Experții avertizează că lipsa investițiilor în diagnostic și tratament generează, pe termen lung, costuri și mai mari pentru sistemul medical, prin complicații severe și internări repetate, inclusiv în secțiile de terapie intensivă.

Fără măsuri concrete și predictibile, spun specialiștii, România riscă să rămână tot mai în urmă față de restul Europei, iar costurile vor fi suportate atât de pacienți, cât și de întregul sistem de sănătate.